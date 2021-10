Gf Vip, Signorini blocca le nomination per rimproverare la Cipriani: «Smettila di far vedere le mutande»

Sabato 16 Ottobre 2021, 01:13

Siamo quasi al termine della decima puntata del Gf Vip. Amedeo Goria è il quarto eliminato e ha da poco lasciato la casa e raggiungerà il conduttore e le opinioniste nello studio di Cinecittà. Nel frattempo però dopo una divertente gag con giucas Casella si deve ricominciare a fare le nomination. Stasera si potranno votare solo le donne, d'altronde finora sono usciti solo uomini. Alfonso Signorini invita quindi le ragazze ad entrare nella stanza per fare i loro nomi, sapendo già che l'aria si infuocherà in un attimo e così è stato. Le ragazze si alzano dal divano e vanno verso la stanza delle sorprese ma una volta entrate a bloccare le nomination è stato proprio il consuttore costretto a dare un «consiglio di stile» a Francesca Cipriani. «Bella mia se muovi così il vestito quando cammini ti si vedono le mutande».

Gf Vip, il consiglio di Signorini alla Cipriani

La bionda da brava svampita quale ormai è abituata a fare fa finta di non sentire e riprende anche le altre concorrenti che nel frattempo battibeccavano tra di loro. Alfonso continua: «Francesca non c'è bisogno quando cammini di muovere appositamente il vestito per mostrare cosa hai sotto» e lei ancora: «Ragazze zitte non sento». Il consuttore stanco spiega per l'ultima volta: «Cipriani mi pare che già metti tutto abbastanza in mostar non c'è bisogno che ci mostri anche cosa tu hai sotto la gonna quando ti muovi». Francesca ora pare si sia svegliata e risponde: «Si ma ho le mutande sotto». Ora che siamo tutti più tranquilli che la Cipriani usa l'intimo sotto gli indumenti possiamo tornare a fare le nomination. E Alfonso conclude: «E ci mancherebbe»

