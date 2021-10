Gf Vip, Miriana e il flirt con Nicola: «Ho fatto un patto (fuori dalla casa) che mi frena»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 23:35

Sta nascendo un nuovo amore nella casa del Gf Vip? A essere chiamati all'appelo sono stati Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti negli ultimi giorni sono sempre più vicini. Tutto è partito alla fine di una festa organizzata la scorsa settimana al termine della quale è scappato un bacio, «stampo» come ha specificato Miriana. tante le critiche e i dubbi, ma i vipponi sembrano veramente presi. Miriana lo definisce un anima pura. «Ha bisogno di rinascere come me» e lui dal canto suo sente «le farfalle nello stomaco».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Guenda Goria contro Vera Miales TELEVISIONE Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda TELEVISIONE Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? TELEVISIONE Gf Vip, Raffella contro Soleil ma Adriana la difende:... GF VIP GF Vip, Lulù svela un segreto piccante: «Colleziono... GF VIP Gf Vip, Manuel Bortuzzo uscirà dalla Casa? Un problema di... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: «Ci crede solo lui. A lei piaccio io, non è successo nulla perché l'ho frenata»

Gf Vip, il patto che frena Miriana

Però Alfonso entra per rompere il momento di romanticosmo scaturito dai video. «Cosa ti fa vivere questa emozione con il freno a mano?» È l'età il problema principale per la Trevisan. «Mi sento molto più adulta di lui e lo sono ho 16 anni in più». parla anche del figlio Miriana: «Tra noi c'è un patto se va bene a lui io vado avanti sennò no. La precedente storia è finita male quell'uomo viveva con noi. Quindi ora gli ho promesso che verrà a vivere con noi solo se ne varrà la pena e lo decideremo insieme».

Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria: «Non sono un uomo perfetto ma spero di esserlo per lei»

Nicola si dice innamorato

Nicola invece è totalmente perso: «Io provo dei sentimenti forti e vorrei baciarla», Miriana prova una forte attrazione ma vuole andarci piano. «Provare queste emozioni da lucido è ancora più bello, ora che sono uscito dalle dipendenze posso dire che sono sentimenti reali».

Katia dopo queste parole anche ci ripensa e dopo essersi scagliata contro Miriana avendole dato della falsa, dopo che la Trevisan ha negato che si erano baciati: «Se siete felici lo sono anche io per voi».