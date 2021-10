Gf Vip, Amedeo Goria eliminato: Raffaella, Sophie, Soleil e Miriana le nuove nominate

Sabato 16 Ottobre 2021, 01:25

Siamo quais al termine della decima puntata del Gf Vip e dopo tante sorprese, liti e risate è arrivato il momento più difficile per i vipponi: scoprire chi sarà l'eliminato di questa settimana e nominare chi mandare al televoto per la prossima settimana. A rischio eliminazione stasera ci sono Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria. I sondaggi fino a qualche ora fa davano fuori Davide ma in realtà il voto del pubblico spiazza i sondaggi perchè nella busta arrivata in studio ad Alfonso Signorini c'è scritto il nome di Amedeo. Goria è il 4 eliminato del Grande Fratello Vip. Di nuovo un uomo questa sera raggiungerà lo studio di Cinecittà e proprio per questo motivo questa sera il Gf ha deciso di lasciare fuori dalle nuove nomination gli uomini. Quindi stasera potranno essere votate solo le donne. Le immuni di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono: Francesca Cipriani e le principesse Selassiè, invece il pubblico rende immuni Manila e Carmen.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Gianmaria lascia Greta in diretta TELEVISIONE Gf Vip, Miriana e il flirt con Nicola TELEVISIONE Gf Vip, Guenda Goria contro Vera Miales TELEVISIONE Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria:... TELEVISIONE Gf Vip, Rosolino e Magnini fanno commuovere Manuel: «Tu in... TELEVISIONE Gf Vip, Raffella contro Soleil ma Adriana la difende:... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino:... GF VIP Gf Vip, Manuel Bortuzzo uscirà dalla Casa? Un problema di... GF VIP GF Vip, Lulù svela un segreto piccante: «Colleziono... GRANDE FRATELLO Grande Fratello Vip, Raffaella Fico tra le star

Gf Vip, le nominate

Le donne che sono al televoto sono Raffaella Fico, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Lunedì verrà chiuso il televoto ma nessuno uscirà fino a venerdì prossimo.

L'appuntamento per il Gf Vip è lunedì 19 ottobre alle 21.40 su Canale 5. La puntata finisce come sempre con i tweet più divertenti che sono state messe sul web in questa settimana.