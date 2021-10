Gf Vip, Nicola Pisu e il commovente incontro con la mamma Patrizia Mirigliani: «Grazie per avermi salvato la vita»

Sabato 2 Ottobre 2021, 01:01

A essere protagonista stasera è anche Nicola Pisu, uno tra i concorrenti di questa sesta edizione del Gf Vip e non solo perchè il giovane è in nominationa ma anche e soprattutto perchè stasera riceverà una grande sorpresa. Alfonso Signorini a mezzanotte inoltrata entra nella casa per parlare proprio con Nicola. Video e foto per raccontare il periodo più difficile del ragazzo, quello della droga. E per farlo il conduttore lascia la parola prima a Nicola: «Mi sentivo uno schifo ma avevo voglia di farmi e fai stupidaggini. Rubavo nella borsa di mia mamma e non solo». ha raccontato poi di come è passato dalle stelle alle stalle, da momenti in cui aveva tutto a livello economico ma si sentiva vuoto e anche di come veniva preso in giro a scuola. Vergogna ma anche tanta gratitudine per le persone che lo hanno aiutato e prima per tutti Nicola nomina la mamma e sarà proprio lei la sorpresa per lui stasera.

Gf Vip, la commovente sorpresa della mamma

A pochi metri fuori dalla porta rossa c'è infatti Patrizia Mirigliani. «Quando hai raccontato della denuncia hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perchè volevo salvarti, ho fatto una cosa che una mamma non vorrebbe mai fare - Patrizia tra le lacrime parla con il cuore in mano al figlio - Io sarò sempre con te, voglio combattere con te. Gli errori si fanno però oggi vedo un filo di speranza, ti vedo che stai cambiando, ti seguo tanto e mi piaci, anche se a volte ti "sgrido" anche da casa perchè fumi troppo. Quando mi chiedi "mamma cosa sono per te?", Nicola sei un figlio. Malgrado il bullismo che hai subito a scuola oggi siamo qui e siamo uno di fronte all'altro a sperare in una rinascita. Sono orgogliosa di questa tua resistenza, perchè hai avuto tanta paura e timidezza perchè sei troppo sincero e onesto. Oggi stai dando una grande prova a me e soprattutto a tuo padre che forse avrebbe dovuto occuparsi più di te. Piangere fa bene, hai il diritto di raccontarti».

«Mamma mi sei mancata tanto - dice Nicola piangendo - spero di continuare perchè qui sto bene, mi fa bene stare qui. Grazie per avermi salvato la vita».