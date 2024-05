Cosa vedere stasera in tv? Su Rai1 in onda la commedia francese “Il Truffacuori”: trama e cast

Il Truffacuori è il film che stasera in tv, martedì 7 maggio, manderà in onda Rai1 dalle 21.30. La pellicola francese interpretata da Romain Duris e Vanessa Paradis, e ambientata in Costa Azzurra, è una commedia che strizza l'occhio al romanticismo.

Il truffacuori, stasera in tv su Rai 1: la trama

A Montecarlo Alex, con la sorella e il cognato, ha messo su un’attività peculiare: mandare all’aria fidanzamenti, su commissione dei parenti che non li gradiscono.

Il cast

Il cast della commedia diretta da Pascal Chaumeil è così composto:

Romain Duris (Alex Lippi)

Vanessa Paradis (Juliette Van Der Becq)

Julie Ferrier (Mélanie)

François Damiens (Marc)

Andrew Lincoln (Jonathan Alcott)

Helena Noguerra (Sophie)

Jean-Yves Lafesse (Dutour)

Geoffrey Bateman (Sig. Alcott)

Jacques Frantz (Sig. Van Der Becq)

Amandine Dewasmes (Florence)