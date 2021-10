Gf Vip, il caso Selassié: «Papà in carcere? Lo sapevamo». L'altra bugia delle principesse

Venerdì 1 Ottobre 2021, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre, 00:06

La bufera sulle sorelle Selassiè non si placa un altro caso si è caduto addosso, ma loro anocora non lo sanno. Alfonso Signorini conduttore del Gf Vip 6 entra nella casa per chiamare le "principesse" nel confessionale e parlare con loro. Alfonso deve dire a Lulù, Jessica e Clarissa che è uscita la notizia che il papà si trova in carcere per truffa. E la questione non si finisce qua perchè tra poco si tornarà a parlare dei misteri delle principesse, perchè dalle indiscrezioni pare che in realtà non siano nobili. Di fronte ai video però le ragazze non battono ciglio e anzi al termine delle immagini dicono: «Lo sapevamo». Quindi dopo la bugia della falsa laurea ora le concorrenti confermano di sapere già di questa notizia e di non averla condivisa con nessuno della redazione ne tantomeno della casa.

Gf Vip, il padre delle principesse in carcere

Jessica si fa portavoce di tutte (come sempre): «Non è una notizia nuova, prima di entrare nella casa, siamo qui perchè non abbiamo vergogna amiamo nostro padre, non è un problema condividere questa casa con i ragazzi nella casa. A volte pensavamo a nostro padre ci dispiaceva non poterne parlare pubblicamente. È nostro padre, non ci sentivamo condividere questo dolore e la sua privacy, fino a quando non siamo entrate qui non lo sapeva nessuno. Anche nostro padre ci aveva avvertite, non ci vergogniamo di nostro padre, sappiamo la verità». Le principesse ammettono quindi di sapere dell'arresto avvenuto a giugno e Lulù racconta ad Alfonso chi è il papà: «Papà è dolce è il nostro orsacchiotto, si toglie delle cose per poter aiutare le persone che hanno meno. La giustizia dimostrerà la verità. Amiamo i nostri genitori e sono la nostra vita».

