Azzolina degli Azzoni Avogadro, la mamma di Alvina de L'Isola dei Famosi 2024 conquista tutti: i 3 figli, la famiglia, il marito e la Villa. Le curiosità sulla contessa

«Mia madre è una donna fortissima. Facciamo tutto insieme: è la mamma più bella e affascinante del mondo. Mi manca in tutto: è speciale per me» con queste parole Alvina Verecondi Scortecci figlia di Azzolina degli Azzoni Avogadro ha descritto la mamma. E Azzolina «fortissima» lo è davvero. Lo ha dimostrato a L'Isola dei Famosi 2024, dove è stata protagonista dell'ultima puntata. Look impeccabili e senso dell'umor indiscutibile, scopriamo insieme chi è La contessa.

Azzolina degli Azzoni Avogadro, chi è la mamma di Alvina concorrente all'Isola

La contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro, appartenente a una illustre famiglia aristocratica di Treviso. Sposata con Alvin Verecondi Scortecci, ha avuto tre figli: Alvina, naufraga a L’Isola dei Famosi 2024, Lorenzo e Vera. Insieme alla figlia Alvina Verecondi Scortecci, ha deciso di avviare un’attivista aprendo la villa nobiliare all’ospitalità.

La villa di famiglia

Nata come casa di campagna dei nobili Verecondi Scortecci, la dimora storica si trova a Colle Umberto, in provincia di Treviso, ed è incastonata tra le bellezze dei territori di Venezia e Cortina d’Ampezzo. Villa Verecondi Scortecci si trova in una zona famosa per la produzione del prosecco, fu acquistata dalla famiglia dei conti Verecondi Scortecci nel 1945 e sorge nella località “Il poggio”. Nel 2014 è stata interamente restaurata dalla contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro e da sua figlia Alvina Verecondi Scortecci per essere poi inserita nel catalogo delle Ville storiche della Regione Veneto.

Alvina e Azzolina dedicano molto tempo ed energie alla villa: «Un unico amore, per la casa e per la terra, spinsero la contessa Azzolina e sua figlia Alvina ad aprire la villa di famiglia all’ospitalità, riadattando tre appartamenti e tre suite oltre all’organizzazione di matrimoni, eventi, shooting fotografici e molto altro», si legge sul sito della Villa.