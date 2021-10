GF Vip, Soleil rischia la squalifica? Anticipazioni dopo la bufera sulla frase «urlate come scimmie»

Venerdì 1 Ottobre 2021, 08:55

Al Grande Fratello Vip, dopo le accuse di razzismo in seguito alla frase “urlate come scimmie”, Soleil Stasi Sorge potrebbe prendere la decisione di abbandonare il reality show. In suo aiuto, però, potrebbero arrivare delle inedite alleate a chiarirne la posizione. Ecco di chi si tratta.

Gf Vip, Soleil contro Ainett e Samy: «Urlate come scimmie». Scoppia la bufera: «È razzismo»

