Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Giancarlo Magalli: «Pure lui ha voluto la sua popolarità». Adriana lo difende

Venerdì 1 Ottobre 2021, 22:16

Dopo il selfie della discordia tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli i due protagonisti si attaccano a vicenda.

Sonia già dalla scorsa puntata del Gf Vip aveva dichiarato che non ci fosse nessun secondo fine dietro quella foto e che lei aveva altro da fare che pensare di infastidire la sua collega Adriana Volpe. La storia sarebbe la seguente: Magalli è amico di Paolo Bonolis, marito di Sonia, e dopo essersi incontrati in un noto ristorante romano, l'opinionista della casa più spiata d'Italia e l'ex conduttore de I Fatti Vostri decidono di farsi una foto, in fondo Sonia posta foto sulla sua pagina Instagram molto spesso. Adriana Volpe, acerrima nemica di Magalli però non l'ha presa bene e già dai social era iniziata la bufera diventata guerra nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Le due donne, una di fianco all'altra, non se la sono mandata a dire e tra i pop corn della Volpe e le frecciatine della Bruganelli la storia era finita con risate stizzite e giustificazioni evasive di Sonia.

Gf Vip, Giancarlo Magalli e il "selfie della discordia" con Sonia Bruganelli: «L'ha fatto per far arrabbiare Adriana»

Gf Vip, Bruganelli contro Magalli

A tornare sulla questione è stato Magalli, che ospite di Silvia Toffanin a Verissimo (puntata che andrà in onda domenica 3 ottobre) racconta la sua versione dei fatti e spiega: «Io e Sonia siamo amici, a lei piace provocare e quella foto l'ha fatta apposta per far arrabbiare Adriana». E oggi il "proprietario" di casa Gf Vip non poteva che iniziare sottolineando questa cosa. Alfonso Signorini apre quindi così la puntata, mostrando le testate che hanno riportato la notizia e chiede spiegazioni alle opinioniste.

Gf Vip, in studio si torna a parlare del selfie della discordia

Sonia divertita dice la sua (come sempre): «In fondo pure lui aveva bisogno della sua popolarità. Ha visto che la questione ha funzionato sui social e ha seguito la scia». E ha aggiunto: «Non mi pare proprio avesse altri motivi per andare ospite di Silvia Toffanin, mi pare sia molto che Magalli non si vede in tv».

Signorini rimane senza parole ma a intervenire è subito Adriana che pare addirittura prendere le difese del suo nemico: «Ma come Sonia, il tuo amico ti sta smentendo? Non avevi detto che non la avevi postata apposta quella foto?»

