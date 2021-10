Gf Vip, Alfonso Signorini costretto a chiudere il collegamento con la casa: «Adesso state zitti e parlo io»

Venerdì 1 Ottobre 2021, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 22:49

Alfonso Signorini entra nella casa per tornare sulla questione che da giorni riempe i social: Soleil ha detto «Urlate come delle scimmie», riferendosi ad un gruppo di coinquilini che parlavano con un tono di voce alto. Tra questi c'erano anche Ainette Stephens e Samy Youssef che non l'hanno presa bene. L'influencer è stata accusata di essere razzista e messa a un angolo da quasi tutti gli altri concorrenti. Al Gf Vip però i toni si alzano troppo. Ainett continua a gridare non lasciando parlare nessuno, la Cipriani piange e fa le sue solite sceneggiate. Sonia dallo studio prova invano a intervinire, Alfonso chiede di abbassare i toni, ma nulla. le principesse nel frattempo si alzano e vanno sotto la faccia di Soleil e devono allontanarle. La situazione sta degenerando e Alfonso non ci sta. «Tutto questo non mi piace. Chiudete il collegamento». E così ha fatto. ha mutato la casa e una cosa del genere non era mai successa.

Gf Vip, tutti contro Soleil tranne Signorini

fa calmare gli animi e il conduttore ci riprova ma con toni duri: «Adesso state zitti e parlo io. Io capisco il disagio di Ainett che ha vissuto lo scherno per il colore della sua pelle, capisco Samy che è arrivato con un barcone, capisco Raffaella che ha la figlia che quando va a scuola la prendono in giro, ma non capisco come si può pensare che Soleil o chiunque altro possa avere idee razziste. Soleil ha detto una frase del cavolo ma ha chiesto scusa». Ricomincia a parlare di smetterla con questo politicamente corretto e invita a smettere di esagerare su ogni cosa.

Signorini contro il politicamente corretto

Ainett continua a interrompere ma Alfonso riprende la parola «Agite con la testa e non con il consenso dei social. Ainette vuoi mettere in croce una persona perchè ha detto due cavolate nella sua vita ma tu chi sei? Una Santa?» Ma Samy dice la sua: «Ainett a differenza di Soleil è rispettosa».

GF Vip, Soleil rischia la squalifica? Anticipazioni dopo la bufera sulla frase «urlate come scimmie»

Sophie poi ci mette il carico da 10: «Manca un pezzo dopo le scuse di Soleil lei non ha mostrato nessun briciolo di sensibilità».

Ma Alfonso chiude così: «Imparate a usare la vostra autonomia di pensiero non andate dietro la corrente per avere consensi, pensare che una persona lì dentro possa essere razzista è follia».