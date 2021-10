Gf Vip, Piero Neri salvato dalla fidanzata Raffaella Fico: «Stavo per morire in un incidente. È il mio futuro»

Venerdì 1 Ottobre 2021, 23:22

Valentina Colombi, ex fidanzata di Piero Neri ha dichiarato in questi giorni che l'imprenditore sarebbe ancora innamorato di lei. Ha provato con interviste e post a minare la splendida relazione che Raffaella Fico sta vivendo (nonostante la lontanaza) con Piero.

Dopo il messaggio d’amore aereo e 100 rose rosse dal compagno che frequenta da circa un mese e mezzo ora arriva un avvertimento dalla ex: lui sarebbe ancora innamorato di lei e con lei si è comportato come sta facendo con la showgirl. Ma non è tutto perché proprio durante l’estate, quando Piero già frequentava la Fico, si sarebbe fatto risentire con l’ex, cosa che Raffaella pare non sappia. Chiaramente tutto è stato portato a galla nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è entrato nella casa chiedendo a raffaella di andare di fronte al ledwall e le ha fatto leggere i titoli dei giornali. La ragazza senza batter ciglio ha difeso il suo compagno dicendo che sapeva di questa ragazza ma sono cose passate. Entusiasta Alfonso quindi spedisce la ragazza in giardino perchè finalmente il campo minato è finito e può scartare il suo regalo. Ad attenderla c'è prorpio lui: Piero.

Gf Vip, Raffaella Fico e il regalo dal fidanzato: è subito polemica. «Eccolo l'operaio che si può permettere 100 rose»

Gf Vip, Raffaella Fico incontra il fidanzato

Emozionatissimi si guardano e ridono, Piero prova a dire che stasera è come se fosse il primo appuntamento e nonostante le domande del consuttore sul quanto dichiarato dall'ex lui risponde certo: «Io questa sera sono venuto a salutare la mia fidanzata che non vedo da un mese, lei rappresenta il mio presente e anche il mio futuro».

E alla domanda di Alfonso se la sposerebbe Piero arrossito dice: «Chi non la sposerebbe? Sta dando la prova di essere una ragazza educata ed elegante»

Gf Vip, Raffaella Fico: ecco chi è Piero Neri, il fidanzato della showgirl

Ma ora Signorini vuole raccontare una cosa che nessuno sa. «Piero tu sei vivo grazie a Raffaella mi racconti cosa è successo».

Piero Neri e l'incidente in cui Raffaella l'ha salvato

Piero spiega quindi cosa è accaduto: «Si è vero, io mi sono innamorato subito di lei, ma questo episodio mi ha legato. Stavo annegando perchè sono rimasto impigliato sotto una cima della barca, non se ne era accorto nessuno. Mi hanno tirato fuori dall'acqua esamine. 2 costole incrinate, 7 punti sutura alla tibia»

Raffaella ricordando quel momento perde il sorriso: «Uno dei più brutti giorni della mia vita era li viola svenuto».

Gf Vip, Raffaella Fico senza filtri: «Perché è finita con Balotelli? Troppe persone ci hanno messo il becco»

E Alfonso prima di lasciarli soli per un po' li saluta così: «Quando si è legati da avventure come queste possono uscire tutte interviste del mondo ma chi se ne frega».