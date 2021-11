Gf Vip, Mirko Gancitano (fidanzato di Guenda Goria) mette a tacere i dubbi di Alex: «Delia non è influenzata da nessuno»

Alex Belli approda nella nave dell'amore. Su lui e Delia Duran si sono dette tantissime cose ma la clip che Alfonso gli mostra è quella del loro matrimonio e Alex parte con la sua voce baritonale a descrivere quei momenti. «Noi c'eravamo promessi, amore, fedeltà libertà e non voglio che qui venga fuori un altro messaggio». Il concetto di libertà molto difficile da far conciliare con il matrimonio. «La nostra libertà è quella di accettarsi al 100%». Ma Adriana Volpe non ci sta. L'antipatia dell'opinionita nei confronti del gieffino è ormai nota a tutti e stasera è tornata a tuonare su un argomento ch a lei proprio non è andato giù. «Questo non è un matrimonio. Tu non ti puoi sposare ne civilmente ne religiosamente, tu non ti puoi sposare perchè sei ancora sposato. La tua è una promessa». Ma Alfonso Signorini non accetta il discorso e la interrompe. «Se una promessa è fatta con il cuore vale più di un contratto». Alex respira e capisce che almeno Alfonso stavolta è dalla sua parte.

Gf Vip, le parole di Alex Belli

«L'unione tra me e Delia è indissolubile. L'abbiamo fatta tra di noi ma quello che abbiamo fatto quel giorno ha un valore indistruttibile ufficializzata da mio padre e il valore che noi gli abbiamo dato è inestimabile e il nostro amore lo abbiamo sigillato davanti a dio e di fronte ai testimoni che c'erano». E qui finalmente entra la sorpresa per il protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Alfonso Signorini ad Alex Belli: «Sembra tu stia recitando un copione di una soap anni '80»

Il testimone di nozze a sorpresa

Entra Mirko Gancitano il testimone di nozze di Alex e fidanzato di Guenda Goria. «Sei il mio fratellone, sei la mia famiglia. Voglio tranquillizarti, cerca di stare sereno smorza questa situazione Delia è risentita. Nelle settimane scorse abbiamo visto cose equivoche ma lei non ha mai messo in dubbio voi. Noi la consigliamo ma non possiamo gestirla e agisce da sola. Una cosa però voglio dirtela: non è influenzata da nessuno. Viviti questo percorso facci emozionare non ti giustifiare vai avanti dritto. Anche io in un momento ho avuto un dubbio».

Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil: «Voglio entrare nella casa per condividere con voi questa attrazione»

Il chiarimento

Ma Alex dopo aver abbracciato finalmente un amico vero comincia a spiegarsi. «Qui creare amicizie è fondamentale, Davide qua è come te e tra me e Soleil c'è tanta complicità ma nulla di più. Capisco delia possa essere risentita ma perchè si scontra con Soleil? Venisse e parlasse con me perchè con Soleil c'è tantissima connection ma niente di più»