Gf Vip, Nicola contro Miriana: «Non ti voglio più vedere, mi hai illuso». La gieffina: «Finalmente sono libera»

Nicola Pisu l'ultimo eliminato dal Gf Vip, dallo studio di Cinecittà appare più risoluto. La sua uscita determinata probabilmente dalla nomination di Miriana Trevisan, la donna di cui il figlio di Patrizia Mirigliani si era innamorato, lo aveva steso. Ma fuori dalla casa ha avuto modo di vedere le cose in maniera più distaccata e stasera si dice diverso. «Ho visto molte cose he mi hanno fatto riflettere e oggi sono più distaccato».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la lettera di Lulù a Manuel: «Sei un angelo... TELEVISIONE Gf Vip, una sorpresa per Alex Belli e nuove critiche per... STASERA IN TV GF Vip, Nicola Pisu entra di nuovo nella casa? GF VIP Gf Vip, Lulù e lo spacco provocante del vestito: la frase... NEW ENTRY Gf Vip, nuovi ingressi: ecco chi saranno le quattro donne a... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù scrive una lettera per Manuel e sbotta con... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Olga Plachina (moglie di Montano) la prima...

In questi giorni l'ex di Non è la Rai in effetti si è mostrata molto più divertita. «Ho bisogno di innamorarmi mi mandate qualcuno di più grande» ha scherzato in confessionale, continuando a dire di averci provato con Nicola ma di sentirsi assolutamente libera ora che lui non è più nella casa.

Gf Vip, scontro tra Nicola e Miriana

Sull'argomento stasera ci è tornato Alfonso Signorini che chiede supporto a Katia Ricciarelli: «Secondo te si è consolata troppo in fretta?» la soprano risponde divertita: «Vabbè lo avete visto»

Stasera Nicola è tornato nel loft più spiato d'Italia per parlare con la Trevisan perchè la leggerezza che la donna ha vissuto in questi giorni non gli è proprio andata giù.

Gf Vip, l'importante discorso di Manuel a Nicola: «Noi facciamo parte degli ultimi. Abbiamo una missione»

«Ho visto cose che non mi sono piaciute, te mi sei mancata io a te no. Questo tuo modo di fare sapendo come stavo io a livello sentimentale l'ho trovato assurdo. Hai sempre un po' dilungato il brodo. Mi hai illuso un minimo facendomi credere che fuori potevamo continuare e invece hai stoppato tutto per un litigio».

Miriana è su tutte le furie. «Ho cercato di proteggerti da me. Io ho sempre parlato di attrazione e ti ho spiegato che volevo conoscerti fuori è vero ma come amica. Ero leggera in questi giorni? Sì è vero tu mi guardavi h24 e per questo quando sei andato via mi sono sentita libera perchè non avevo i tuoi occhi addosso»

Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: «Meriti un uomo che ti tratti male». Bufera per la frase choc. Signorini: «Vergognati»

La decisione di Nicola

Ma Nicola non la pensa così. «Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia. Il tuo atteggiamneto non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori»

Ma Miriana non ci sta proprio: «Io sono stata troppo gentile se ti ho allontano l'ho fatto con carineria» ma Nicola conclude: «Te mi hai allontanato cambiando 4 versioni io fuori non voglio vederla». Miriana rimane sconvolta: «A essere onesti ci si rimette sempre».

Sarà veramente finita tra i due?