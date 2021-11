Gf Vip, Alfonso Signorini ad Alex Belli: «Sembra tu stia recitando un copione di una soap anni '80»

Giorni difficili per Alex Belli nella asa del Gf Vip. Dopo lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge stasera si torna a parlare del triangolo amoroso più chiacchierato d'Italia. «Speravo lei venisse qui per me non per Soleil» dice questo Alex dal confessionale.

Alfonso Signorini però ci va giù pesante. «L'impressione è che tu stia recitando un copione tra Centovetrine e un film di Lori Del Santo la critica viene dalla casa ma anche dall'esterno. Perchè dai l'impressione che stai recitando una soap degli anni '80». Il gieffino è attonito. «Ho una voce baritonale vivo come sono senza barriere maschere senza niente se vene fuori questo non so». Ma poi Alfonso vuole aiutarlo. «Ti stai dando come pochi questo c'è da dirlo ma chiediamo ai tuoi compagni come ti vedono»

Gf Vip, le accuse ad Alex

E si parte dell'ex moschettiere Aldo Montano: «La situaione a tutti ci sembra surreale, sembra tutto eccessivo, sembra una fiction montata»

Ma Katia spiega che in realtà loro hanno trovato assolutamente fuori luogo la sparata di Delia.

E qui Alex le da ragione: «Sono il primo a dire che il confronto a me non piace perchè può portare ad equivoci».

Ma poi Alfonso vuole spiegargli meglio la situazione: «Sonia ha chiesto a delia se le piacerebbe entrare e lei ha detto si indipendentemente da te»

L'attore è sempre più nervoso: «Sono senza parole ci siamo detti di gestire in un determinato modo anche queste situazioni se entrasse sarei felice»