Gf Vip, la commovente "linea della vita" di Katia Ricciarelli: «Mia madre era in coma e io le ho detto non lottare lasciati andare»

Alfonso Signorini lo aveva annunciato nelle anticipazioni: «preparate i fazzoletti perchè stasera parleremo della linea della vita tracciata da Katia Ricciarelli. E così è stato. Nella diciannovesima puntata del Gf Vip è stata protagonista la soprano con il racconto della sua storia, dalla carriera alla vita privata. Una sala da cinema con tanto di poltrona e uno schermo a lei riservato per mandare in onda la storia di una grande donna. Ecco il film della vita di Katia: dalla sua infanzia, gli studi in conservatorio e la musica, fino all’amore con Carreras e Pippo Baudo.

Gf Vip, la storia di Katia Ricciarelli

Katia dopo aver visto il video ha iniziato parlando di sua mamma Molara: «Per lei ho fatto tutto. Io lavoravo per lei a me i soldi non importavano davo tutto a lei, le ho comprato un castello perchè se lo meritava. Quando stava morendo però io ero ad un concerto, ho cantato la sua aria preferita e sono corsa a Spoleto da lei. Sono arrivata e lei era appena entrata in coma. Io le ho detto (e lo potete chiedere anche a mia sorella): "Mamma non lottare lasciati andare", volevo vedere finalmente la serenità sul suo viso».

Gli amori

La cantante poi ha parlato dei suoi amori, partendo da Carreras con cui ha avuto una relazione e della gelosia e della passione grande. «Eravamo gelosissimi l'un l'altro, io ero diventata matta per lui. Mentre stavamo insieme era sposato ma per me non era un problema io lo amavo talmente tanto che credevo che il problema della moglie dovesse porselo lui non io». Poi dopo la fine di quell'amore intenso ma burrascoso è arrivato Pippo Baudo: «Eravamo innamoratissimi nell’85 e dopo 5 mesi ci siamo sposati». Un amore durato 18 anni : «Eravamo innamoratissimi e stavamo benissimo insieme poi le cose sono cambiate ed è finita non ci siamo più parlati poi ci siamo incontrati dopo 2 anni a Verona e ci siamo abbracciati come se non fosse passato neanche un giorno dal nostro ultimo saluto». E infine ha aggiunto:«Ti voglio bene e ti rispetto Pippo».