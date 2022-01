Gf Vip, Manuel Bortuzzo deciderà se abbandonare il reality: chi sono i nuovi concorrenti. Le anticipazioni

Anche stasera l'appuntamento con il Gf Vip è pronto a regalre grandi emozioni e colpi di scena. Mentre in nomination se la giocano Federica Calemme, Kabir Bedi e Soleil Sorge. Il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è pronto ad accogliere nuovi concorrenti. Sando alle indiscrezioni sarebbero tre i ragazzi pronti a varcare la porta rossa: Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Ma andiamo con ordine e torniamo al "dove li avevamo lasciati".

Quello che ha più appassionato in questa edizione dello show è stato sicuramente il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. La storia finisce nel peggiore dei modi, perchè non è stata la moglie tradita (Delia) a lasciare il marito (Alex) ma dopo minacce, ripicche, lacrime e liti è avvenuto ciò che nessuno poteva aspettarsi (o quasi nessuno): Alex lascia la modella, e come decide di farlo? Con un Tweet, ovvio. «Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola». In realtà neanche stavolta l'attore è stato categorico, ma sembra proprio abbia (appositamente) scritto un cinguettio enigmatico cosicchè in qualsiasi modo la prenda la moglie lui comunque potrà giocarsela a suo vantaggio. Sicuramente stasera Alfonso tornerà a parlarne e darà rilievo anche alla nuova amicizia tra l'amante (Soleil) e la moglie (Delia) che contro ogni previsione (ma anche qui sembra un copione scritto) sembrano aver trovato un'intesa speciale.

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

La storia tra Sophie e Alessandro

Al capolinea sembrano essere giunti anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nonostante sembra che nelle scorse ore sia tornato il sereno i due gieffini continuano a discutere per attenzioni mancate (Basciano si lamenta di questo) e per la vicinanza che l'ex di Uomini & Donne sta dimostrando nei confronti della Duran. La modella aveva infatti nominato Alessandro durante la scorsa puntata e all’imprenditore non è andato giù che la fidanzata non abbia preso una posizione e anzi sembri più interessata a tessere le lodi di una nuova amicizia piuttosto che stare vicina a lui. E di questo ne è certa la sorella di Basciano che nei giorni passati ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù in cui ha criticato senza freni l'atteggiamento di Sophie e invece lodato quello di jessica. Stasera la ragazza potrebbe entrare per cercare di aprire gli occhi al fratello.

Gianmaria e Federica a gonfie vele

Chi sembra non avere più freni è invece il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. È probabile che a fare gradita sorpresa alla Gieffina possa essere la sua migliore amica o sua mamma per darle la carica che le serve per affrontare l’ennesima nomination. Infine, stasera per Davide Silvestri ci sarà una speciale sorpresa: riceverà la visita di suo papà.

L'addio di Manuel Bortuzzo

Stasera ci sarà inoltre molto probabilmente l'addio di Manuel Bortuzzo. Il concorrente, tra l'altro tra i preferiti del pubblico sta accusando problematiche a livello di salute e pertanto sta valutando la scelta di abbandonare il gioco. Stasera scopriremo meglio i dettagli. L'appuntamento è quindi per le 21.40 su Canale 5 per un'altra coinvolgente puntata del Gf Vip.