Gf Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge sempre più distanti: «Non voglio più elemosinare nulla». L'effetto Delia Duran

L'ingresso di Delia Duran ha creato il panico nella casa del Gf Vip. Non solo Soleil Sorge deve ora convivere forzatamente con la moglie del suo amico speciale Alex Belli, ma l'ex di Luca Onestini deve però affrontare anche le problematiche con la sua amica, anzi forse ex amica, Manila Nazzaro. L'uragano Delia ha infatti ribaltato gli equilibri della casa accantivandosi con i suoi racconti strappa lacrime l'amicizia dell'ex Miss Italia e di Miriana Trevisan (che però pare già non crederle più troppo). Ma la troppa vicinanza di Manila a Delia ha fatto infuriare Katia Ricciarelli e soprattutto Soleil. La situazione sta diventando quindi insostenibile per la Nazzaro.

Gf Vip, l'effetto dell'uragano Delia Duran

Mentre Sole si lamenta che Manila in un momento così delicato per lei ha deciso di avvicinarsi a Delia, l'ex Miss Italia rimane ferma della sua idea che le amiche non impongono i comportamenti che una dovrebbe avere nei confronti dell'altra. E nella questione ci entrano anche altre vippone. Sole è sempre più isolata dal gruppo e cerca la vicinanza di Sophie, cosa che manda su tutte le furie Lulù Selassiè: «Ma ti rendi conto che ti sta usando perchè è rimasta sola?»

Manila però è sempre più stanca del gioco: «In questo momento io non ho più voglia di elemosinare»

GF Vip, il sentito discorso di Manila a Delia sull'indipendenza della donna dall'uomo

Manila e Soleil sempre più distanti

Soleil è ferita ed è un fiume in piena e non lascia parlar nessuno: «Sono stata male perchè mi aspettavo un minimo di supporto da parte di manila in un mio momento di sconforto, non ho mai detto che lei non doveva andare da Delia. Io stavo male e tu non ci stavi. Poi si è avvicinata a Lulù e alle altre che vogliono solo buttarmi fango addosso»

Manila invece ha voglia di spiegare il suo punto di vista: «Io l'ho cercata nei primi tre giorni che è arrivata Delia» ma Sole la smentisce spiegando che l'unico momento in cui la donna si è avvicinata in realtà era un momento in cui lei non voleva parlare.

«Io sono una donna e ho dei principi e sono venuta da te, ti ho sempre protetto. Io ti ho cercato fino a martedì mattina. Tu neanche mi saluti».

Tutti contro Soleil

L'arrivo di Delia è stato un boomerang prima ha coinvolto, Manila Katia e Soleil e poi anche Sophie e Lulù

Poche ore fa anche Katia ha avuto a che dire su Soleil: «Oggi non mi ha salutato tutto il giorno, mi ha detto ciao alle 20 stasera»

I dissapori tra la piccola di casa Selassiè e l'influencer non sono mai stati un mistero ma ormai è impossibile anche provare a nasconderli: : «È falsa ha usato Manila e non le vuole affatto bene. Appena ha avuto un occasione ha fatto passare Manila come chissà cosa avesse fatto, come una persona falsa. Manila ha visto Delia piangere e quelle erano lacrime vere, non come altre ed è giusto che Manila le sia andata vicina

Pare che le due vippone non riescano proprio più a trovare un punto d'incontro: «Io no invece credo che Sole mi voglia bene, ma a volte dovrebbe ascoltare. Sono vicina a Delia perchè ci dormo insieme la notte, ma sono vicina a tutte»