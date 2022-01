Gf Vip, Alex Belli incontra Delia Duran: «È inutile che fai la Santa. Racconta chi sei»

La trentaseiesima puntata del Gf Vip, parte con il botto. Il triangolo della Bermuda (Alex, Soleil e Delia) torna protagonista della puntata. Un aereo passa sopra il loft di Cinecittà e il messaggio è tutto per Soleil Sorge: «Sole siamo sempre più connessi». Di connection ha sempre parlato l'ex di centovetrine e Delia Duran alla vista del messaggio non ha retto il colpo ed è scoppiata a piangere e decide di lasciare in diretta il marito Alex Belli. «È abbastanza, basta, ti lascio. Non ce la faccio più». Dallo studio Alfonso Signorini chiede spiegazioni ad Alex Belli: «Ci sono rimasto male perchè non si può decidere di lasciare una persona per un aereo dei fan. Sembra tutto surreale. Stasera io ho bisogno di incontrare delia ma anche Sole. Io ho le idee chiare su chi scegliere tra le due, anzi io ho sempre avuto la mia idea e non l'ho mai cambiata»

Gf Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: «Se Delia non lascia Alex entro io e lo faccio per lei»

Gf Vip, il rapporto speciale tra Alex e Soleil

«La verità è che Alex ama Soleil e Soleil ama Alex», non ha dubbi Kabir Bedi e katia gli da ragione: «Quello che avevano loro è un qualcosa che non è spiegabile». La casa è divisa tra chi vorrebbe Alex e Sole insieme e chi invece ha voglia di proteggere Delia e di farle aprire gli occhi.

La modella venezuala è sempre più confusa: «Ho bisogno di guardarlo negli occhi. non voglio continuare questa pagliacciata. Non posso perdonarlo senza il suo appoggio. Se è un uomo vero deve venire e dirmi cosa vuole fare».

Il post di Alex

La risposta di Alex arriva ovviamente via Twitter: «Thanks di cuore a tutti mi fate sciogliere come un calippo al sole». Del messaggio nella casa lo hanno scoperto in diretta e la reazione è stata immediata. Con un coro formato da Katia, Manila e Nathalie che urlava a Delia di lasciare il marito e lanciargli l'anello in faccia la modella va verso il marito.

«Ma la smetti», parte così l'incontro di Alex e Delia con un sorriso in favore di camera prima ovviamnete.

«La smetto io? Sei tu che la devi smettere. Cosa vuoi fare nella vita? Continuare questo gioco per le tue smanie di protagonismo? Tu devi proteggere il nostro rapporto. Perchè continui a mettere questi # tra te e Soleil?». Sono questi i quesiti che non fanno dormire sonni tranquilli a Delia.

Delia e l'amore con il marito

«Io ringrazio loro che mi hanno ascoltato e capito. Io penavo che tu stado qui dentro mi comprendevi. perchè non mi comprendi?»

Si torna a parlare però di amore libero: «Il nostro amore è totalitario è incredibile. Io ho scelto te e ho interrotto il mio percorso per seguirti. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Dimostra chi sei e non farti forviare da quelle persone che stanno li dentro. Io ti chiedo perdono se ti ho fatto soffrire, ma quello che siamo noi è un rapporto libero». Ma la modella vuole che si racconti la verità: «Si ma questo non vuol dire che tu puoi andare con un'altra donna ne un altro uomo». La discussione viene spesso lanciata altrove dall'ex di centovetrine e nonostante la moglie cerchi di riportarla su ciò che a lei fa soffrire, Alex torna a parlare di ciò che vuole: «Noi non possiamo stare a discutere per dei post. Abbiamo la possibilità di raccontare una nuova forma dell'amore, raccontala, cerca di portare la verità nel Gf. Manila, Miriana sanno benissimo come io ho parlato a loro di te. Delia Duran non se la sarebbe mai presa per un Tweet»

Signorini perde le staffe

Alfonso stasera non riesce proprio a trattenersi: «Tu hai spiegato molto bene, perchè con le parole sei bravo, che il tuo rapporto con delia è una cosa e il resto è altro: perchè nonostante dici di amarla ti ostini a pubblicare post su Soleil? perchè continui a fare cose che la fanno star male?»

Dice cose confuse Alex che preferisce affrontare Delia piuttosto che Signorini:

«Tu non puoi far vacilare il nostro matrimonio per un aereo o un Tweet. devi raccontare il nostro amore. Stanno cercando di raccontare altro, calpestando quello che stiamo noi»

Stasera il conduttore però pare voglia proprio salvare la modella: «Delia tu ci credi a questa storia dell'amore libero o è un fardello che accetti di sostenere per tenerti Alex?»

Delia vacilla ma cerca di tenere il punto: «Ci sono tante forme di amare le persone ma per me è fondamentale il rispetto e lui continua a mancarmi di rispetto. Io gli ho detto prima di entrare nella casa di non postare queste cose sapendo che mi da fastidio e mi da fastidio»