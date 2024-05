Stormy Daniels, la pornostar in aula: «Feci sesso con Trump, poi me ne andai di corsa. Mi disse che gli ricordavo Ivanka»

La pornostar Stormy Daniels ha confermato in aula che fece sesso con Donald Trump in una camera d'albergo dopo la cena. «Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario», ha raccontato, aggiungendo di essersene poi andata «il piu' velocemente possibile». «Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato», ha proseguito, precisando che Trump comunque non espresse preoccupazioni per Melania né le chiese di tenere la cosa riservata.

Il racconto

«L'intenzione era abbastanza chiara, qualcuno si è spogliato e sta posando per te» ha testimoniato Daniels, raccontando la scena dopo che entrarono nella stanza. «Si mise in piedi tra me e la porta.

Trump: tutti i presidenti devono avere l'immunità

Il processo

«Ho detto a molte persone di essere andata nella sua stanza per incontrarlo, ma la parte del sesso l'ho raccontata a pochi amici stretti», ha detto la donna che ha ricostruito l'incontro sessuale, di fronte a Trump che continuava a guardare dritto davanti a sé, con lo sguardo torvo e consultandosi di tanto in tanto con i suoi avvocati. Daniels ha raccontato che, dopo la cena, è andata in bagno e quando è uscita ha trovato Trump «nel letto, in maglietta e boxer». «Mi sono sentita il sangue gelare, ho pensato “mio Dio, come ho potuto non capire una cosa del genere”», ha detto ancora la donna spiegando che le intenzioni di Trump «erano abbastanza chiare».

Trump disse alla Daniels che le ricordava sua figlia Ivanka quando a cena nel 2006 le prospettò la possibilità di partecipare a 'The Celebrity Apprentice', lo show condotto all'epoca dal tycoon. Lo ha raccontato la stessa pornostar. «Mi ricordi mia figlia perché è intelligente, bionda e bella e la gente la sottovaluta», queste le parole che la donna ha attribuito al tycoon. Di fronte ai suoi timori di perdere nello show e danneggiare la sua carriera, ha proseguito, Trump si offrì di farle avere in anticipo le domande.