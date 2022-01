Gf Vip, le indimenticabili parole di Manuel a Lulù: «Con te è come se tornassi a camminare»

La storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Gf Vip procede a gonfie vele. Dopo delle frenate iniziali poste soprattutto dall'ex nuotatore ora nessuna ombra sul loro rapporto e i due parlano di voler andare a vivere insieme una volta usciti dal reality. Il momento per Manuel non è dei migliori e il suo stato di salute sta mettendo a repentaglio la sua permanenza nel reality . Sono settimane che Bortuzzo sta preparando la sua Lulù alla sua uscita. Prima di abbandonare il reality però le scrive una bellissima lettera.

Gf vip, la lettera di Manul a Lulù

«Sei la vita che non riesco a vivere. Fermerei il tempo se potessi. Quando vedo come mi ami torno a vivere, mi sento invincibile... Ti amo. Ho riconosciuto i miei sbagli, se ho dato così tanto peso alle cose ci ha fatto diventare quello che siamo. Il nostro futuro lo vedo insieme, sono entrato qui perchè volevo farcela da solo, ora so che fuori posso farcela anche con una donna». La tenacia di Lulù è stata premiata e si merita queste parole e molte altre. Tra tutte c'è una frase che ha toccato il cuore di tutti: «Con te è come se tornassi a camminare»