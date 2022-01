Gf Vip, scintille tra Adriana e Sonia: «Puoi permetterti tutto perché il tuo cognome è Bonolis»

Le opinioniste non si smentiscono mai. Anche questa settimana Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non se la sono mandata a dire e tutto è partito da un'intervista «innocente» (a detta di Alfonso Signorini) fatta alla moglie di Paolo Bonolis su Chi. I rapporti tra le due non sono mai stati ottimi e nelle sue dichiarazioni a tutto tondo sul settimanale di Signorini, Sonia non si è risparmiata dallo stoccare un colpo contro la sua compagna di avventura Adriana. «Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…»

Non si è fatta attendere troppo la risposta della conduttrice che ha twettato un messaggio al veleno: «Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi»

Stasera si torna a parlarne e Alfonso Signorini non vedeva l'ora.

«Ha parlato la Marchesa del Grillo. Lei può dire ciò che vuole perchè il tuo nome e cognome è Bonolis». spara così Adriana su Sonia.

Sonia stasera sembra anche calma e cerca di contenere la questione: «Stai degenerando, cosa c'entra mio marito. Io le ho anticipato questa cosa perchè scherziamo con il nostro autore ed è diventata una barzelletta»

Adriana chiede aiuto ai vipponi in studio ma non trova l'appogio sperato, anzi Eva Grimaldi le dice di chiedere scusa perchè Sonia non è solo la signora Bonolis ma anche la Signora bruganelli e aggiunge anche: «Sei molto invidiosa Adriana». Il teatrino diventa poi veramente triste con una Volpe che si alza per inchinarsi a Sonia dicendole: «Mi inchino a lei Marchesa del Grillo». gelo in studio e Sonia ribadisce solo: «Ti stai rendendo ridicola»