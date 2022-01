Gf Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: «Se Delia non lascia Alex entro io e lo faccio per lei»

Soleil Sorge, ptotagonista di questa edizione del Gf Vip, dopo l'arrivo di Delia Duran non riesce più a sostenere la relazione e chiede un confronto diretto con Alex Belli. L'ex di centovetrine viene freezato in giardino.

«Fodamentalmente quello che vorrei dirti è che alcune cose mi confondono. perchè siete in questa crisi visto che sei uscito per recuperare? Delle voci da fuori hanno urlato che era un teatrino. Delia è entarta qua dentro dicendo cose pesanti facendo riferimento a cosa fosse successo sotto le coperte, e vorrei che tu dicessi ora la verità, perchè me lo devi. Voglio chiederti di prendere una posizione in questa storia».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, fiamme tra Adriana e Sonia SPETTACOLI GfVip, Alex Belli entrerà nella casa? SPETTACOLI GF Vip, il sentito discorso di Manila a Delia SPETTACOLI GF Vip, «Delia togli l'anello di Alex e dallo a... SPETTACOLI Gf Vip, la frase di Jessica su Barù e Delia spiazza... SPETTACOLI Gf Vip, Manila contro Soleil: «Cerca di mettermi Katia...

GF Vip, «Delia togli l'anello di Alex e dallo a Soleil»: la provocazione di Nathalie Caldonazzo in piena notte

Gf Vip, l'incontro tra Sole e Alex

Belli può tornare a parlare e lo fa in modo passionale: «Io difendo a spada tratta la nostra amicizia, io sto andando contro il mondo per stare vicino a te. Io sto combattendo una battaglia incredibile per il nostro amore. La nostra amicizia è più elevata di come vogliono mercificarla. Io quando sono uscito da qua dentro ho trovato una donna che non era più quella che amavo. Io ti rendi conto che sto litigando con delia per i tweet. Io ti difendo sempre e tu con me lo hai sempre fatto ed è per questo che io non ti tradirò mai. Fuori c'è un esercito che ti difende e lo sai perchè? perchè sei sempre stata coerente e loro lo sanno. Non è la sessualità che ci unisce è molto di più. Io e te lavoriamo nel mondo della moda e sappiamo quante ne hanno dovute passare i nostri amici gay, ci vogliono inscatolare»

Gf Vip, Delia Duran scoppia a piangere: «Voglio subito un confronto con Alex»: Belli rifiuta

Signorini su tutte le furie

Alfonso Signorini non ce la fa più a vedere questo teatrino: «Che ci fai a stare con Delia si capisce da come parli con Soleil che con lei c'è più passione».

Lo studio si alza in piedi per applaudire. «Lei non è più connessa. Lei deve scegliere se vuole tornare a essere quello che deve fare. Io non sono qua per salvare il matrimonio».

Il conduttore è senza parole e chiude il collegamento dicendo solo: «Io se Delia stasera non lo lascia entro io e lo lascio per lei»