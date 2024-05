Damiano dei Maneskin e Dove Cameron tra le coppie più fotografate al Met Gala 2024 al Metropolitan Museum of Art di New York.

Il frontman del gruppo rock e l’attrice stanno insieme da settembre e questo per la coppia è stato il primo red carpet. Entrambi hanno sfoggiato un look nude: per lui uno smoking nero trasparente, per lei un lungo abito nude a fiori.