Eurovision 2024, chi sono gli ospiti della prima serata? Il ballerino cugino di Diodato e l'irlandese Johnny Logan

Eurovision 2024, pronti via! Cresce l'attesa per la prima semifinale di martedì 7 maggio in cui si esibiranno i cantanti rappresentativi di 15 paesi e di 3 paesi già qualificati alla finale: Regno Unito, Germania e Svezia. Tra gli ospiti di questa sera le star di Eurovision la spagnola Chanel, (terza classificata al PalaOlimpico di Torino nel 2022) e l'irlandese Johnny Logan, soprannominato "Mister Eurovision”: il primo artista ad aver vinto l’Eurovision Song Contest due volte

Eurovision 2024, gli ospiti della prima serata

Questa sera saliranno sul palco Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con "Fuego" e lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011.

Tra gli ospiti anche l'irlandese Johnny Logan, soprannominato "Mister Eurovision”: il primo artista ad aver vinto l’Eurovision Song Contest due volte: nel 1980 con “What’s Another Year” e nel 1987 con “Hold Me Now”. È inoltre autore di “Why Me?”, altra canzone irlandese ad aver vinto il concorso nel 1992, cantata da Linda Martin.

Logan salirà sul palco cantando "Euphoria" la canzone dello svedese Loreen nel 2012. Un tributo al cantante svedese, l'unico ad avere euguagliato il suo record vincendo due volte l'Eurovision.

Infine salirà sul palco Benjamin Ingrosso, settimo all'Eurovision 2018, appena dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nato a Stoccolma da papà Emilio Ingrosso, ballerino di origini tarantine, e mamma Pernilla Wahlgren, cantante e attrice svedese, è anche cugino di Diodato. Benjamin parla svedese, inglese e qualche parola in italiano.