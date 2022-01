Gf Vip, fiamme tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: l'addio di Manuel Bortuzzo. Le anticipazioni

Torna per la trentaseiesima puntata l'appuntamento con il Gf Vip. Anche stasera la squadra capitanata da Alfonso Signorini con l'aiuto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli regalerà ai telespettatori grandi emozioni. Torna innanzitutto Alex Belli nel loft di Cinecittà per un confronto con la moglie Delia Duran che lo ha lasciato nei giorni scorsi in diretta e con Soleil Sorge che ha richiesto espressamente di avere un faccia a faccia con l'ex di Centovetrine. Nella casa più spiata d'Italia, è anche tempo di smascherare strategie o presunte tali. Ci sta provando l'influencer che chiacchierando con le colleghe vippone ha portato ad immaginare quale potrebbe essere la strategia di Alex e Delia. L'ex di Uomini e Donne ha capito, o almeno pensa, che i due torneranno insieme e si metterà la parola fine a questo triangolo che ha tenuto in piedi fino ad ora la trasmissione. Stasera ne sapremo di più.

Gf vip, Manila e Soleil sempre più distanti

La bionda ex di Luca Onestini deve però affrontare anche le problematiche con la sua amica, anzi forse ex amica, Manila Nazzaro. L'uragano Delia ha infatti ribaltato gli equilibri della casa accantivandosi con i suoi racconti strappa lacrime l'amicizia dell'ex Miss Italia e di Miriana Trevisan (che però pare già non crederle più troppo). Ma la troppa vicinanza di Manila a Delia ha fatto infuriare Katia Ricciarelli e soprattutto Soleil. La situazione sta diventando quindi insostenibile per la Nazzaro che stasera per essere consolata riceverà una sorpresa dasl suo compagno Lorenzo Amoruso, ma il tutto sicuramente dopo un confrontio con Sole.

Il caso Jessica Selassiè

E se dentro la casa il clima non è sereno anche da fuori piovono accuse: la scorsa puntata la mamma di Sophie ha accusato, infatti, Jessica Selassiè di essere una falsa, da quel momento la loro amicizia è precipitata e l'ex tronista appare sempre più vicina alla Sorge. Gli occhi della Codegoni guardano da un'altra prospettiva la principessa e non a caso la bionda ora accusa Jessica di aver buttato gli occhi sia su Alessandro sia su Barù e per questo l'ha definita «ingorda». La sensazione è che nella casa del Gf Vip possa arrivare un video messaggio della mamma delle sorelle Selassiè per cercare di tranquillizare l'umore della grande di casa e magari vendicarsi anche rispetto a quanto fatto e detto dalla mamma di Sophie.

Fiamme tra Sonia e Adriana

Altre due dame che sono in continuo contrasto sono le opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Fin dall'inizio del reality gli animi sono stati infuocati tra le due donne e le battutine al veleno non sono mancate. Ultime, ma solo in ordine cronologico: mentre la moglie di bonolis ha rilasciato un'intervista a Chi dicendo che la Volpe le sta sempre addosso, Adriana ha replicato con un Tweet cattivo: «Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi». Stasera ci sarà da ridere...

L'addio di Manuel Bortuzzo

Stasera inoltre potrebbe esserci l'addio di Manuel Bortuzzo. L'ex nuotatore lo ha già annunciato da tempo: la sua condizione fisica non gli permette di proseguire il reality. Così colui che è tra i candidati alla vittoria potrebbe decidere di abbandonare per sempre la casa, con la promessa di voler andare a vivere con Lulù Selassiè una volta che il Grade Fratello sarà finito.

I nominati

Al Grande Fratello Vip 6 sono in nomination Federica Calemme, Davide Silvestri, Jessica Selassiè e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis: il meno votato dal pubblico verrà eliminato definitivamente dalla casa più spiata d’Italia.