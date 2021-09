Gf Vip, il confronto tra Soleil e la fidanzata di Gianmaria: le anticipazioni della quinta puntata

Lunedì 27 Settembre 2021, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 19:18

Tutto pronto per il quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con l'aiuto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Quella di stasera, in onda alle 21.40 su Canale 5, si prospetta come una puntata di fuoco: le dinamiche all'interno (ma anche all'esterno) della casa, stanno accendendo sempre più gli animi. Dopo l'eliminazione di venerdì di Tommaso Eletti stasera a rischio ci sono Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Andrea Casalino. Al centro dell'attenzione le dinamiche burrascose tra Soleil e l'ex fidanzato Gianmaria. Stasera entrerà Greta la presunta fidanzata dell'imprenditore napoletano proprio per un confronto con l'influencer. Ma i due giovani ex non sono gli unici a essere ai ferri corti: anche Davide Silvestri e Andrea Casalino (dopo la nomination reciproca di venerdì scorso) non si sopportano proprio. Ad avere un rapporto litigioso ci sono poi anche Miriana e Manila che non risparmiano occasione per parlarsi contro.

Gf Vip, quinta puntata: le anticipazioni

Ma gli scontri non sono solamente nella casa anche per chi vive all'esterno la situazione non è proprio serena. Sicuramente stasera Alfonso tornerà a parlare della lite social tra le due opinioniste Sonia e Adriana. La moglie di Bonolis ha infatti postato due giorni fa una foto con Gianfranco Magalli, nemico noto della Volpe, e la replica della collega non è tardata ad arrivare «Dio li fa e poi li accoppia». La Bruganelli si è giustificata spiegando che lei vede chi vuole e ha sottolineato che ha altro a cui pensare piuttosto che far infastidire Adriana.

La ex di Tommaso torna in studio

Tanto veleno per ora e poco sentimento al Gf Vip: dalle anticipazioni, nella puntata di stasera si tornerà a parlare della recente Love Story tra Manuel e Lulù che però appena decollata sembra già avere una battuta d'arresto. Sembra che i due infatti stiano attraversando un momento di maretta e sicuramente Signorini non farà a meno di farlo notare. E volendo parlare di storie giunte al capolinea stasera tornerà in studio Valentina Nulli Augusti. La ex di Tommaso Eletti torna a Mediaset per rispondere alle accuse dei concorrenti che continuano a pioverle addosso dopo il suo ingresso a sorpresa nella casa più spiata d'Italia. Non resta che attendere due ore per scoprire cosa succederà in questa nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.