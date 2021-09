Gf Vip, scatta il bacio tra Manuel e Lulù: «È un'emozione che non vedevo l'ora di vivere»

Venerdì 24 Settembre 2021, 23:50

Le principesse Selassiè vengono chiamate nel confessionale. Il video è dei momenti più teneri tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Tra le lacrime Lulù riesce solo a dire: «A me non importa se cammina o no, io amo il suo cuore per me l'importante è averlo conosciuto, se fosse andata diversamente non lo avrei conosciuto».

Alfonso Signorini chiede spiegazioni alla nobile: «Lulù come ti sei accorta della dolcezza di Manuel?».

«Si vede subito da come si preoccupa per tutti - Lulù è emozionata - è sempre altruista ,corre da tutti per vedere come stanno. L'ho capito subito».

Ma ad Alfonso la risposta non basta: «Questo ti spiazza siamo poco abituati all'altruismo, ma cosa senti ora per lui?»

Con le gote rosse la giovane discendente etiope spiega «Non lo so ma con lui sto bene appena mi sveglio non vedo l'ora di vederlo».

Gf Vip, sboccia il primo amore

Poi il conduttore torna in studio da Manuel e gli fa i complimenti: «Mi piacciono i tuoi occhi lucidi, non cambiare».

Aldo Montano, che nel frattempo dopo essere uscito dalla casa per ricevere un premio dopo le olimpiadi di Tokyo da Sergio Mattarella, si collega dall'hotel in cui sta facendo una quarenta prima di rientrare nella casa del Gf Vip: «Quando il gatto non c'è i topi ballano». Nella casa tutti approvano la storia e anche le opinioniste da fuori non la pensano diversamente: «Sono belli da morire e la più fragile tra i due è Lulù è bello vederla così»