Gf Vip, Tommaso eletti è il primo eliminato: la diretta della quarta puntata

Venerdì 24 Settembre 2021, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 25 Settembre, 00:42

Il primo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip è Tommaso Eletti. È finita dopo solo due settimane l'avventura del ragazzo protagonista (fino a poco fa) di Temptation Island. Il giovanissimo romano non è riuscito a conquistare il pubblico e ha perso lo scontro diretto contro Davide Silvestri. I 22 concorrenti sono tutti pronti dal salotto della casa più spiata d'Italia alle sorprese che Alfonso Signorini, il conduttore della trasmissione, assieme alle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha riservato per loro.

Gf Vip, la diretta

Ore 00.41 Ecco le regole delle eliminazioni: i vip nominabili faranno tra loro nomination pubbliche i non nominabile le farannp private. Andranno al televoto i tre che prenderanno più voti.

Ore 00.12 la trasmissione si accende e parte lo scontro tra Soleil e Gianmaria. Dopo una partenza sprint dell'imprenditore napoletano che vuole finalmente difendersi dalle accuse che l'influencer gli ha fatto definendolo anche uno stalker è bastato che Soleil versasse due lacrime e alzasse un po' la voce per far tornare Gianmaria con la coda tra le gambe. «Sei un uomo piccolo e mi vergogno per te», Antinolfi si piega e chiede immediamente scusa, e pensare che era partito dicendo: «L'unico mio errore è stato quello di essermi innamorato di lei».

Ore 23.53 Tommaso Eletti è il primo eliminato del programma. Davide Silvestri resta nel programma.

Ore 23.40 Le principesse vengono chiamate nel confessionale. Le immagini che il conduttore mostra alle ragazze sono dei momenti di tenerezza tra Lulù e Manuel. Tutti sono felici nella casa di questa nuova storia che sta nascendo e i protagonisti si mostrano felicissimi.

Ore 23.33 Rosella consiglia a Lulù di truccarsi meno

Ore 23.12 Ecco le Grandi Sorelle. Rosella e Adriana e creano già scompiglio

Ore 22.38 Arriva la "sorpresa" per Tommaso Eletti. Valentina Nulli Augusti la sua ex fidanzata arriva nel giardino per dire la verità sulla relazione con il concorrente del Gf Vip. La tensione sale immediatamente, la ragazza parla di minacce e Tommaso la accusa di stare la solo per visibilità. Interviene poi Sonia Bruganelli per ribadire il suo punto di vista (già espresso la scorsa puntata): «Io di fronte a te valentina resto senza parole». Valentina si arrabbia e spiega il suo punto di vista. Dopo 15 minuti di confronto su una cosa gli ex sono d'accordo: non torneranno più insieme.

Ore 22.13 Tutti contro Amedeo Goria. Ma Ainette dopo aver spiegato di aver messo le cose in chiaro con il giornalista lo difende anche dicendo su di lui cose molto carine. Entra nella casa Guenda Goria la figlia di Amedeo. La difesa è plateale: dopo aver "ripreso" il babbo chiedendo che lo stesso chieda scusa a le donne che si sono sentite offese per i suoi atteggiamenti, Guenda si scaglia contro il web accusando le testate online e i social di aver affibiato al padre appellativi esagerati.

Ore 22.01 Sonia Bruganelli prende la parola per dire che l'immagine che stanno danno le donne la dentro non è la migliore che potrebbero dare. E difende Soleil provando a dire che l'influencer in realtà non entra nelle "dinamiche casalinghe" solo per rispetto dei ruoli, secondo la Bruganelli, ormai nella casa le mansioni di pulizia spettano alle altre e non a Soleil. Quindi secondo l'opinionista l'atteggiamento dell'influencer è anzi molto rispettoso nei confronti di tutti, rispetto dei "ruoli".

Ore 21.54 Dopo un video che mostra le lamentele delle principesse Selassiè sempre per il comportamento (a loro dire) irrispettoso di Soleil nei confronti degli altri coinquilini. Ma non solo le sorelle dicono anche tra loro che devono fingersi amiche di Soleil anche se non la sopportano perchè serve alle dinamiche del gioco. Signorini chiede a Jessica: «Avete paura che Soleil sia troppe forte e possa buttarvi fuori?» La ragzza risponde decisa «Assolutamente no». Alfonso sbotta e dice: «Adesso basta mi pare di stare in un pollaio».

Ore 21.46 I nervi cominciano a saltare. Le pulizie della casa sono sempre un tasto dolente e tra tutte è Soleil quella a fare meno. Manila Nazzaro e le principesse sono quelle a soffrirne di più. Ma Soleil dall'alto della sua "superiorità" dice che non c'è bisogno di rispondere. La discussione si accende e le donne della casa si attaccano tutte tra loro. Miriana Trevisan dà della maleducata a Soleil e Jo Squillo prende la parola per cercare di mettere pace: «Soleil non ha un carattere facile, ma siamo qua per divertirci non per litigare».

Ore 21.42 Le opinioniste entrano in studio e Signorini anticipa che arriveranno nello studio anche due opinioniste del popolo: 70 anni ciascuna.

Ore 21.39 Alfonso Signorini lancia l'apertura del programma. La puntata parte con il botto. Per stasera la prima sorpresa è tutta per Tommaso Eletti: fuori dalla porta rossa c'è la sua ex ragazza (tradita dallo stesso a Temptation Island) Valentina Nulli Augusti. Il faccia a faccia sarà da seguire.