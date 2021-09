Gf Vip, Raffaella Fico riceve un regalo dal fidanzato: è subito polemica. «Eccolo l'operaio che si può permettere 100 rose»

Sabato 25 Settembre 2021, 01:34

Raffaella Fico, dopo essere entrata da single nella casa del Gf Vip, ci ripensa e vuota il sacco. Dopo qualche giorno dal suo ingresso la showgirl confessa di avere un fidanzato: Piero Neri. Un imprenditore che Raffaella ha conosciuto qualche mese fa e con cui ha passato una romantica vacanza all'Elba. I due, stando ai gossip si sarebbero giurati amore eterno e la promessa di nozze è per quando l'ex di Mario Balotelli uscirà dalla casa. Nel pomeriggio sulla casa è volato il primo aereo con una dedica d'amore tutto per la bella napoletana: “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”.

Gf Vip, Raffaella Fico: ecco chi è Piero Neri, il fidanzato della showgirl

Gf Vip, vola il primo aereo sulla casa

Stasera nella quarta puntata del Gf Vip Alfonso Signorini non poteva non rimostrare le immagini dello striscione volato su Cinecittà. «Ci conosciamo da 1 mese e mezzo è un grande amore». Emozionata Raffaella riesce a dire solo questo.

Gf Vip, «Raffaella Fico ha lanciato una bomba», Sonia Bruganelli: da lei mi aspetto grandi cose

Ma alle Grandi Sorelle la questione non convince: «Sarà un operaio questo qui? Ma la signorina quando è entrata non aveva detto che era single?».

La Fico imbarazzata prova a rispondere tirando fuori le unghie, non proprio affilate: «È un uomo come altri, voi siete molto simpatiche, quando io l'ho conosciuto non sapevo manco che lavoro facesse. Siete molto simpatiche, ma anche un po' troppo cattive».

Raffaella Fico e il suo «grande amore»

Ma le sorprese non finiscono per Raffaella, nel camerino del conduttore sono arrivate «100 rose bellissime per te». Si copre le guance arrosite ma la showgirl non riesce a trattenersi: «Piero ti amo anche io»

E le Grandi Sorelle al veleno: «Eccolo l'operaio che si può permettere 100 rose».