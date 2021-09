Gf Vip, Manuel Bortuzzo flirta con Sophia Codegoni: Lulù Selassie fa una scenata di gelosia

Lunedì 27 Settembre 2021, 07:57

Gf Vip , tensione nella Casa: scenata di gelosia di Lulù Selassie a Manuel Bortuzzo. La principessa etiope si sarebbe ingelosita per alcuni atteggiamenti dell'atleta triestino. Ma andiamo con ordine.

Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in guerra. La moglie di Bonolis posta una foto con Magalli: «Dio li fa e poi li accoppia»

Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo si è avvicinato a Sophie Codegoni. L'ex tronista ha spiegato ai compagni di avere dolore al collo per aver dormito male. A quel punto, il nuotatore si è offerto di farle un massaggio. Gesto che avrebbe fatto infuriare Lulù.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie

La principessa, poi, ha parlato con Manuel in bagno. Ma i due si sono confidati a bassa voce, impedendo ai fan di capire cosa si siano detti. In ogni caso, su Twitter piovono commenti: «La storia è già finita, lei lo tormenta...». E ancora: «È troppo pressante, per respirare Manuel deve stare sempre vicino a qualcuno». Storia d'amore già al capolinea? Staremo a vedere.