Gf Vip, stasera la prima eliminazione e due nuovi arrivi: tutte le anticipazioni della quarta puntata

Venerdì 24 Settembre 2021, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 19:58

È stasera il quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con il prezioso aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe andrà in onda alle 21.40 su Canale 5. Il programma iniziato da pochissimi giorni fa già discutere tutti, tra passioni e litigi la vita nella casa è già molto movimentata. Protagonisti induscussi Katia Ricciarelli, che tra gli scherzi che la fanno infuriare e le lezioni di canto con cui intrattiene gli altri concorrenti non passa giornata in cui non dà esibizione di se, Soleil Stasi, che con il suo carattere tutto ironia e veleno non passa certo inosservata, Manuel Bortuzzo, che dal suo ingresso nella casa è un esempio raro di tenacia e umanità. Ma come loro, tutti i 22 concorrenti hanno caratteristiche che stanno creando dinamiche interessanti e che stanno giovando allo share di casa Gf Vip.

Gf Vip, le anticipazioni

Sono passati soli 11 giorni eppure nella casa è già scoppiata la passione. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè dopo giorni di grattini e abbracci, la scorsa notte si sono baciati. Nella puntata di lunedì scorso la liason era stata portata sotto i riflettori dall'attento Signorini che non ha perso occasione per condividere con tutti i telespettatori i video che mostravano le effusione e le coccole tra il nuotatore e la principessa. Stasera scopriremo sicuramete se sarà un fuoco di paglia o qualcosa di più forte. Intanto Aldo Montano è uscito dalla casa. Ma non per una tirata d'orecchie da parte della produzione, tutt'altro. Lo schermidore ha preso parte ieri all’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo previsto. Ma ora prima di rientrare in gioco Aldo dovrà seguire un periodo di quarantena.

Le prime liti e i primi amori

All'interno della casa iniziano anche i primi schieramenti. Le principesse Selassiè e Manila Nazzaro (soprattutto loro ma non solo loro) non sopportano più gli atteggiamenti (a loro dire) irrispettosi totalmente delle regole di convivenza di Soleil. E inoltre, Gianmaria Antinolfi ha minacciato di voler abbandornare il Gf Vip. La confessione dell'imprenditore napoletano è stata fatta ad Amedeo Goria, pare infatti che dopo aver letto i commenti dei fan a seguito delle parole di Soleil contro di lui, Gianmaria (accusato di stare là solamente per sparlare della sua ex storia con l'influencer) non regga più la questione e non si trovi assolutamente d'accordo con gli attacchi di Soleil che addirittura lo ha definito uno stalker. E mentre Giucas Casella si diletta, e ci diletta, con balletti e spogliarelli, Katia Ricciarelli vive momenti di grande insoferenza durante i quali non risparmia parole al veleno. Ainett Stephens intanto ha ammesso di essere interessata a uno dei conquilini. Chissà se sarà vero o solo un modo per attirare l'attenzione su di sè. Stasera magari capiremo qualcosa in più.

Arrivano le Grandi Sorelle

Due sono i nuovi arrivi previsti per la quarta puntata. Ma non saranno concorrenti bensì due nuove opinioniste. Due donne da stasera saranno quindi al fianco di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Alfonso Signorini ha annunciato il loro ingresso lunedì scorso in diretta: di loro non sappiamo nulla se non che verrano chiamate Grandi Sorelle e che sono due persone non "vip" appassionate della trasmissione, quindi da serpi del divano le due spruzzeranno veleno dagli studi.

La prima eliminazione

Infine, questa sera, ci sarà la prima eliminazione dell'edizione. Davide Silvestri e Tommaso Eletti sono i due vip che si giocano la permanenza nella casa. Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la casa? L'appuntamento è stasera su canale 5 alle 21.40.