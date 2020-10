L'Eredità, la domanda "equivoca" imbarazza la concorrente di Flavio Insinna. «È una bestemmia?»

«È "porca" in un'esclamazione». Questa la domanda che ha messo in imbarazzo una concorrente de L'Eredità: la parola da indovinare inizia con la M ed è composta da sette lettere. Monica sorride, in evidente difficoltà, ma Flavio Insinna cerca di non far pesare troppo l'equivoco. Ma per quanto il conduttore sia stato bravo a glissare, all'attento occhio del web non è sfuggita quella smorfia di imbarazzo. «Ma è una bestemmia?» scrivono sui social, dove lo screenshot della scena è diventato virale e ha ricevuto migliaia di condivisioni. No, non era una bestemmia: la risposta al quesito era «miseria».

