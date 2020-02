Sanremo 2020, all'Ariston tutto pronto per la prima serata: sul palco 12 cantanti e 10 super ospiti

Sanremo 2020, è tutto pronto per la prima puntata. Sul palco dell'Ariston prende il via questa sera la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, il primo condotto da Amadeus. Sul palco insieme a lui Diletta Leotta e Rula Jebreal, presenti oggi alla conferenza stampa d'apertura insieme a Nicola Savino, conduttore del dopofestival.

Dodici i big che si esibiranno questa sera: la prima sarà Irene Grandi con la sua "Finalmente io", mentre in chiusura ci sarà Raphael Gualazzi con "Carioca". Grande varietà di generi, dal pop al rock, rap e qualche sfumatura jazz, con importanti nomi del panorama nazionale. Tanti i temi toccati nei testi: l'amore, in ogni sua forma, i ricordi, la forza di rialzarsi e non manca qualche ritratto della società di oggi. Per le nuove proposte, invece, due sfide: Eugenio in via di Gioia contro Tecla, Fadi contro Leo Gassmann. I vincitori saranno i primi due semifinalisti.



Tanti i super ospiti che saliranno sul palco: da Fiorello a Tiziano Ferro, Al Bano e Romina Power, Gessica Notaro con Antonio Maggio ma anche Claudio Santamaria, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino.