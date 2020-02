Sanremo 2020, i look della prima serata in diretta: Irene Grandi in ecopelle non convince

Sanremo 2020, come ogni anno, ci regalerà ottimi look e, ci giuriamo, qualche outfit da dimenticare: ecco le nostre pagelle (in tempo reale) per la prima serata.

Sanremo, diretta prima serata: all'Ariston 12 big e superospiti. Tornano Al Bano e Romina

Sanremo 2020, i look della prima serata in anteprima: Leotta veste Etro, Rula in Armani

Irene Grandi: 5

Avrà pensato che cantare "Se vuoi fare sesso facciamolo adesso" fasciata di ecopelle avrebbe avuto il suo effetto, e in effetti ce l'ha: ci sembra di essere di colpo negli anni Duemila (e non è un bene). Il suo grande ritorno al Festival meritava qualcosa in più. Rimandata.

Irene Grandi, testo e significato di "Finalmente io": la capacità di accettarsi sempre nelle proprie fragilità

Amadeus: 7

Giacca glitter e papillon, Amadeus non tradisce se stesso e nemmeno il suo designer di fiducia. Promosso o bocciato, era quello che ci si aspettava dal personaggio. Sufficienza per lui.

Tecla: 7

Canta la sua "8 marzo" con un completo in jeans e glitter: originale e pungente quanto basta per una ragazza di 16 anni all'Ariston per la prima volta. Sicuramente adatto all'aperitivo con le amiche sarà adatto anche al palco di Sanremo? "Ni": ma oserà di più al prossimo turno.



Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA