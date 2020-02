Sanremo 2020, è la serata di Diletta e Rula. E la giornalista posta una foto: «La quiete prima della tempesta»

E' tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2020. Sarà la notte di Diletta Leotta e Rula Jebreal, prime donne scelte da Amadeus come co-conduttrici di questa 70esima edizione. Ma come si preparano alla grande serata le due prime donne? Diletta Leotta ha postato una foto durante le prove frenetiche all'Ariston: «Metettevi comodi lo show sta per iniziare», mentre Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne, ha pubblicato una foto dal titolo esplicativo: «La quiete prima della tempesta», riferendosi provabilmente alle tante polemiche che hanno accompagnato la sua presenza sul palco del Festival.

, si esibiranno 12 big.Le quattro nuove proposte in gara saranno invece. Come annunciato, sia martedì che mercoledì ci saranno in gara 12 dei 24 big previsti e 4 delle 8 Nuove Proposte. Gli ospiti invece saranno Al Bano e Romina che canteranno un inedito scritto da Cristiano Malgioglio.Tra gli ospiti anche gli attori del cast di Gabriele Muccino «Gli anni più belli» ( Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria) e Emma Marrone che canterà un brano tratto dall’ultimo album «Fortuna» e proseguirà con un medley dei suoi più grandi successi. Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti in ogni puntata, in qualità di «mattatori».

Ultimo aggiornamento: 10:01

