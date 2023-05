Claudio Baglioni sohw a Domenica In, Mara Venier ci "prova": «Che ti farei». E lui (intimidito) la bacia sulle labbra. Il messaggio per Fabio Fazio

Claudio Baglioni a Domenica In per presentare il film-evento Tutti su! Buon compleanno Claudio. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane in 3 giornate speciali: il 15, il 16 e il 17 maggio, in occasione del compleanno del cantante, e dei 55 anni di carriera. «La storia della musica italiana», e ancora «Che domenica questa con Claudio". Inzia al piano con La vita è adesso e i social impazzano. «Ho iniziato per caso a fare questo lavoro, ero in pizzeria e non volevo essere indifferente agli occhi di tutti». Soprannominato Agonia dagli amici, Claudio si è preso tante rivincite ma non ha mai dimenticato le sue origini. «Ho provato a meritarmi l'affetto che mi danno le persone». E Mara Venier non trattiene l'emozione.

Rossella Barattolo, chi è la compagna-manager di Claudio Baglioni? Come è nato l'amore, la mancata maternità e le canzoni a lei dedicate (che non ti aspetti)

Claudio Baglioni catalizzatore a Domenica In

Ricorda la sua famiglia. «Mio padre appassionato di boxe, mia madre donna di chiesa.

Potevo diventare pugile, sacerdote o un prete che menava. Mio padre mi portava nelle palestre più inverosimili a vedere riunioni di pugilato avevo 8 anni. A 4 anni mi hanno regalato una fisarmonica e io andavo per case a suonare e prendevo come compenso una patata o un'arancia, avevo la faccia di bronzo. La prima canzone ancora giovanissimo fu Una casetta in Canadà cantata su una sedia». La mamma gli curava l'outfit: «Pensa una volta mi fece dei pantaloni celesti e una camicia rosa, sembravo un confetto ermafrodita». Claudio scherza.

Claudio Baglioni, età, canzoni, cinema, nuovo film, ritocco, ex moglie, figlio: il cantante ospite a Domenica In

Mara Venier non delude (mai)

Mara Venier rimane affascinata dalla bellezza di Claudio. La gag è dietro l'angolo e arriva. «Ma quella bocca che hai...», la conduttrice si alza e si avvicina a baglioni che è seduto sullo sgabello, «Ma cosa ti farei a quella bocca», Claudio divertito ma intimidito replica : «ed è mia, che non si dicesse che è rifatta». Gira che ti rigira Mara ce la fa e si becca un bacio sulle labbra. Dopo 2 ore d'intervista la conduttrice si rialza e va verso il cantante, lui si sposta e lei dice: «Tranquillo non ti bacio», Claudio fa un sospiro di sollievo, ma poi si riprende di coraggio e la bacia.

Un'intervista piena di emozioni nella quale con difficoltà si sono trattenute le lacrime. Un'ora in cui Mara Venier ha avuto gli occhi lucidi per tutto il tempo. E dopo “Mille giorni di te e di me” cantata in diretta l'ovazione in studio. Non racconta la storia della canzone, ma da quello che sappiamo fù dedicata alla sua compagna, Rossella Barattolo, e non alla ex moglie come si è creduto per molto tempo.

L’ascendente che Claudio Baglioni ha sulle over 50 una delle cose più affascinanti della storia dell’umanità e a dirla le capisco #DomenicaIn — messa male (@messamale_) May 14, 2023

Social scatenati

Il cantante romano, nonostante i (quasi) 71 anni e i 55 di carriera, polarizza. In studio tantissime fan, sui social utenti scatenati e certo non mancano le critiche. E così ecco un utente commentare: «Baglioni ha cominciato a rompere i maroni fin da piccolo». Dunque un altro criticone-astrologo: «Claudio logorroico come ogni buon toro che si rispetti».

Grandissimo Claudio, ogni canzone è un colpo al cuore. Grande emozione e commozione #domenicain #claudiobaglioni #baglioni ❣️💕❤️ — Simon (@SimoncinaArt) May 14, 2023

Poi ci si catalizza sulla voce. C'è chi si interroga: «Ma la voce di Baglioni non è più la stessa da qualche anno a questa parte o no?». Ma la replica è pronta: «Chi dice che Claudio non ha più voce mi fa incaz***, non sapete di cosa parlate!». Ma quello che sorprende è come Baglioni porti bene i suoi 71 anni: «Ti accorgi di essere invecchiato quando ti ritrovi su Rai 1 Baglioni che esegue una canzone che ascoltavi da bimbo e che dice che è stata scritta il secolo scorso». E ancora: «Baglioni come Dorian Gray. Pazzesco».

Il messaggio per Fazio

Mentre sui social scoppia il putiferio, su Rai1 la Venier cita e saluta Fabio Fazio durante l'ospitata di Claudio Baglioni, ricordando i tempi di Anima mia. E aggiunge: «Volevamo fare un collegamento ma non può». E sappiamo il motivo.