Adriano Panatta, chi è, età, carriera, moglie, malattia: l'ex tennista ospite di Mara Venier a Domenica In

Ex superstar del tennis italiano, Adriano Panatta sarà ospite oggi nel salotto di Mara Venier a Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Rai 1. Insieme a lui, la moglie Anna Bonamigo. Tra gli altri ospiti di "zia Mara", anche Claudio Baglioni, Marina Cicogna, Rocco Papaleo, Eleonora Daniele e la figlia Carlotta. Ecco dunque chi è Adriano Panatta.