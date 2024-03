Carolyn Smith: «Dopo il tumore ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Ho preferito non dire tutto a mio marito per proteggerlo»

Continua il periodo difficile di Carolyn Smith. Ospite di Silvia Toffanin, la ballerina e giudice di "Ballando con le stelle" ha parlato delle sue condizioni di salute, peggiorate nel 2023.

L'intervista

«Io sono sempre positiva, ma il 2023 è stato un anno molto duro». È iniziata così l'intervista di Carolyn Smith, ospite oggi nel salotto di "Verissimo". «Ho fatto nove chemioterapie, ma questa è stata la più difficile.

Ogni tre settimane devo fare chemioterapia per tenere a bada la malattia. Io reggo, però ogni tanto c'è qualche complicazione o qualche malessere. Ognuno reagisce ad un farmaco, ho dovuto iniziare a fare iniezioni per proteggere il midollo osseo. Per 10 giorni mi sono trovata ko, ora sto trovando un rimedio per soffrire meno. Quando respiro, mi fa male la pelle: mi sento come se un treno mi avesse preso davanti e dietro. Ora ho ridotto questo periodo a 2-3 giorni. Questa è la mia vita fino a quando la ricerca non inventerà altro», ha detto la ballerina e coreografa.

Un periodo difficile, a cui si sono aggiunti anche gli attacchi di panico: «Ora sto tenendo a bada il tumore, ma per la prima volta ho avuto degli attacchi di panico. Fino a quando non lo provi non lo puoi capire. A me piace avere il controllo di ciò che faccio, e in quei momenti non ce lo avevo. Sono riuscita poco per volta a ricostruire la mia vita». Un percorso, il suo, affrontato in parte insieme al marito: «Accanto a me c'è sempre stato mio marito, anche se alcune cose non gliele dicevo. Alcune cose non le raccontavo per proteggerlo. Se lui va in panico, anche io vado in panico e non va bene. Molte cose le ho affrontate da sola».

«Sono forte? Non c'è scelta, bisogna andare avanti. Noi siamo qui per fare il meglio per noi e per gli altri, ma non sappiamo quanto tempo abbiamo. Tutti ci auguriamo di vivere a lungo, ma non bisogna sprecare il tempo: quel momento sprecato non torna più», ha concluso poi Carolyn Smith.