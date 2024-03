Barbara D'Urso in lacrime da Mara Venier: «Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset»

Commossa, emozionata ma pronta a riscattarsi. Barbara D'Urso ha fatto oggi il suo ritorno in tv, raccontandosi e confidandosi nel salotto di Mara Venier. Dal suo addio a Mediaset alla sua nuova vita, la conduttrice è stata protagonista di una lunga intervista a "Domenica In", parlando anche dei suoi anni in Rai e della sua vita privata.

L'addio a Mediaset

Una Barbara D'Urso diversa quella apparsa oggi a "Domenica In".

In diretta nel salotto di Mara Venier, la conduttrice si è raccontata in una lunga intervista, partendo dal suo addio inaspettato a Mediaset e continuando con confessioni e rivelazioni sulla sua carriera e vita privata. Vestita di nero, "quasi a lutto", come le ha fatto notare Mara Venier, Barbara D'Urso ha raccontato in lacrime il suo anno difficile derivato dall'abbandono del suo programma: «Sto bene. Professionalmente sono serena, ho una famiglia stupenda. Però devo dire la verità, non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto. Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice di essere lì, soprattutto i primi tempi, e mi ha dato tanto quell'azienda, ma io ho dato veramente tantissimo. Io ci sono sempre stata per Mediaset. Ogni giorno ero lì, anche durante il periodo del CoVid. Il modo terribile in cui sono stata strappata dalla mia vita mi fa sentire ancora un dolore terribile. Io l’ho saputo un giorno a caso, il 26 giugno e nessuno mi ha spiegato perché, ma oggi è una festa e non mi va di parlarne. Il dolore è ancora qua».

L'emozione di tornare in Rai

Tornata in tv dopo una lunga assenza, Barbara D'Urso ha ripercorso anche la sua carriera, iniziata proprio in Rai: «Sono emozionata, rientrare qui in questo studio è stato molto emozionante. Sono veramente agitata. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, sono tornata un giorno prima, ieri, per l'agitazione, lo sono veramente, l'emozione ti sorprende sempre». Venier e D'Urso, spesso entrambe commosse, hanno poi ricordato gli anni '92- '93 alla Rai: «Vicine di camerino, io a Domenica in - ha detto Venier - e tu a Mezzogiorno in famiglia».

Il racconto dell'infanzia

L'infanzia di Barbara D'Urso è stata segnata da un grave lutto: la morte di sua mamma Vera Pentimalli. A quarant'anni la mamma della conduttrice è morta a causa del linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. «A undici anni ho dovuto costruirmi una corazza nella vita perché mia mamma era malata e nessuno sapeva quale malattia avesse - ha sottolineato in lacrime Barbara D'Urso -. Mia mamma mi ha trasmesso la passione per la danza classica. Mi è stata detta una bugia terribile. C'è una persona che mi ha detto "torniamo a Napoli da mamma". Ma non è stata così perché mia mamma stava in fin di vita. Io non sono riuscita a salutare mia mamma perché è stata una scelta di mio padre». Barbara D'Urso si è commossa parlando anche di Wanda, la sua seconda mamma. «Ti racconto un episodio simpatico - ha spiegato Barbara D'Urso a Mara Venier -. Dopo l'addio a Mediaset ho scelto di studiare inglese in Inghilterra per un mese perché non volevo pensare. Io già stavo male poi mia sorella un giorno ha chiamato e mi ha detto "vieni perché mamma è in fin di vita". Io stavo malissimo ed ero pronta al peggio. Poi? Il giorno dopo mia mamma stava una favola».

La relazione con Miguel Bosé

Spazio poi all'amore. «Miguel Bosé e Barbara D'Urso, spiegami», ha chiesto Mara Venier. «Ci siamo conosciuti anni fa - ha spiegato Barbara D'Urso -. Abbiamo avuto una relazione». E la conduttrice di Domenica in: «Di sesso?». E lei ha incalzato ironicamente: «Zitta, che dici siamo in Rai». «Hai ragione dopo mi arriva un comunicato», ha concluso Mara Venier.

Sul suo futuro lavorativo

Sul suo percorso lavorativo e sul suo futuro, Barbara D'Urso ha poi aggiunto: «Nel mio lavoro non ho fatto errori. Ma non perché sono perfetta. Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che magari non mi piacevano, ma che dovevo fare. Avrei dovuto dire più "no" sul lavoro. Avrei dovuto ribellarmi. E questo mi dispiace molto, ma non mi rimprovero. Io amo la semplicità, amo il fatto che la gente e le famiglie dopo il teatro mi aspettino fuori con i regalini dicendomi "Barbara quando torni". Il mio futuro? Lo vedo bellissimo. Tu ti devi alzare la mattina dicendo "questo momento è brutto? domani sarà bellissimo". La gente lo sa, la gente mi vuole. Io tornerò, ne sono convinta». Infine i ringraziamenti alla Rai e a Mara Venier, scelta dalla conduttrice per raccontare la sua storia: «Non a caso ho scelto di essere qui, dove tutto è iniziato. E non a caso ho scelto te, Mara».