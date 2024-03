Gino Cecchettin a "Che Tempo che Fa" presenta il libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia"

Ospite a "Che Tempo Che Fa", condotta da Fabio Fazio, Gino Cecchettin parlerà anche del suo libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia", un'opera che si annuncia come un potente messaggio di speranza e di lotta contro la violenza di genere. Nel libro la tragedia personale vissuta da Cecchettin, la perdita della propria figlia Giulia, nel racconto di un dolore incommensurabile in un'occasione di riflessione e di impegno sociale. Attraverso le pagine di questa commovente lettera aperta, l'autore si rivolge non solo alla memoria della figlia ma a tutta la società, affrontando temi dolorosi con una forza e una determinazione ammirevoli. «Le parole di un padre che ha scelto di non restare in silenzio. Un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Il libro è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere»