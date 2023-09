Bianca Berlinguer e il debutto a È sempre Cartabianca, imbarazzo per i problemi tecnici nello studio: «Siamo passati dalla padella alla brace»

Ieri è arrivato il tanto atteso debutto di Bianca Berlinguer a Mediaset. Alle 21.25 è andata in onda la prima puntata di È sempre Cartabianca, un nome che strizza l'occhio al suo vecchio talk di Rai 3 e con un (quasi) 10% di share fa il boom di ascolti. Il format è lo stesso e gli argomenti anche. La giornalista, maestra dell'infotainment, per conquistare il difficile pubblico di Rete 4 replica tutto del suo precedente programma e si porta dietro anche il fedelissimo scrittore e alpinista Mauro Corona, ma d'altronde come ha detto lui stesso: «Sancho Panza non abbandonerà mai la sua Don Chiosciotta». Insomma è vero È sempre Cartabianca, ma non è in Rai.

Bianca Berlinguer e il debutto a È sempre Cartabianca

Un debutto nelle reti Mediaset che ha fatto storcere il naso un po' alla padrona di casa. I primi quaranta minuti del talk sono stati conditi da problemi tecnici importanti. Il ritorno in cuffia di Mauro Corona, Oscar Farinetti che parlava e gesticolava ma a casa non si sentiva, le voci di sottofondo dei tecnici che blateravano.

Grande Prifessore #Orsini che ha il coraggio di dire le cose veramente come sono e non viene imboccato come il suo interlocutore che segue la corrente malvagia di coloro che hanno voluto questa guerra: gli USA, seguita dalla serva UE.#esemprecartabianca — tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆ (@Toniapatty) September 5, 2023

Parole d'impeto che sono state interrotte da Mauro Corona che la rincuora: «La montagna mi ha insegnato una cosa: se guardi la cima non parti nemmeno». Gli fa eco Farinetti, che prendendo spunto dal suo libro “10 mosse per affrontare il futuro”, spiega alla Berlinguer che la prima cosa da imparare nella vita è accettare e affrontare l'imprevisto. Il momento di empasse passa e il volto della conduttrice torna a rilassarsi e i problemi tecnici scompaiono, d'altronde nulla di insuperabile per una professionista come lei.

Gli ospiti e le polemiche

Si parte da ospiti di tutto rispetto. Giuseppe Conte ieri, martedì prossimo c'è Elly Schlein. Il resto del parterre: Flavio Briatore, Francesco Borgonovo, la star Alessandro Orsini, Alessandro Cecchi Paone, Annalisa Chirico, Francesca Barra. C'è persino Andrea Scanzi.

Ma non si può mettere un urlatore come Cecchi Paone mentre parla Orsini che non interrompe mai nessuno, avesse anche idee sbagliate io vorrei ascoltare e non assistere a interruzioni da parte di quel soggetto #esemprecartabianca — Sarasunshine (@Sarasun39088003) September 5, 2023

E tutti regalano perle che vanno in tendenza su Twitter. Il dimagrimento di Briatore che preoccupa la padrona di casa, un Orsini che viene osannato e un Cecchi Paone che viene criticato.

Boom di ascolti per la prima #EsemprecartaBianca su Rete4 al 9.6% di share (fino a 00:52)#AscoltiTv pic.twitter.com/CAQ2cieiB6 — Boomerissima (@Boomerissima) September 6, 2023

Conte divide ma il programma conquista. Non ci resta che stare a vedere cosa succederà nelle prossime puntate, la Berlinguer si è data «6 mesi» per fare bilanci, il web le concederà sicuramente meno.