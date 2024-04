Conte: "Per la nostra richiesta di pace ci hanno attaccato e infangato"

EMBED





"Ci hanno attaccato, infangato per il nostro impegno della pace. Hanno tentato di dividerci e buttarci fuori dal Parlamento. Ma noi siamo sempre qui più determinati di sempre. Poniamo il nostro impegno per una via d'uscita tramite il negoziato, a partire dal conflitto russo ucraino. Lo stesso vale per Gaza" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo aver depositato il simbolo per le Europee al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev