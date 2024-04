Oriana Sabatini a Verissimo: «Dybala? Non lo conoscevo, quando mi ha scritto ho chiesto a mio padre chi fosse»

Oriana Sabatini è ospite di Verissimo. La cantante argentina, fidanzata e futura moglie di Paulo Dybala, si è raccontata a Silvia Toffanin: «Sono famosa dalla nascita, perché i miei genitori sono famosi (entrambi attori, ndr). Fin da piccola ho voluto fare questo». Oriana Sabatini ha rivelato come ha conosciuto il calciatore della Roma: «Dicono che ho incontrato Paulo a un concerto di Ariana Grande, ma non è vero, io non l'ho visto. Ci siamo visti dopo, ma pensavo che sarebbe stata l'unica volta. È stato perseverante».

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, ecco come si sono conosciuti

Poi racconta un simpatico aneddoto: «Quando Paulo mi ha scritto per la prima volta invitandomi a uscire non sapevo chi fosse.

Ho chiesto a mio padre se lo conoscesse e lui mi rivelò che era un calciatore». La loro storia è nata così: «Per un anno non ci siamo visti, all'inizio non volevo venire in Italia. Poi decisi di partire per una settimana, alla fine sono passati sei anni».

Il matrimonio

Ora ad attendere Oriana e Paulo c'è il matrimonio: «Ci sposeremo il 20 luglio in Argentina. Il matrimonio è il sogno più grande della mia vita. Questo è come il mondiale, la coppa del mondo, posso morire in pace». Infine ricorda la proposta davanti alla Fontana di Trevi: «Non me lo aspettavo, perché è un luogo pubblico e non pensavo che lui volesse sposarmi adesso. Pensavo fosse uno scherzo, ma ho detto sì».