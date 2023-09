Bianca Berlinguer debutta su Rete 4, stasera in tv il via a “È sempre Cartabianca”: orario, ospiti e la “frecciatina” alla Rai

Bianca Berlinguer debutta stasera in tv su Mediaset con il suo nuovo programma. Esattamente un mese fa la giornalista dava appuntamento ai suoi telespettatori della Rai su Rete 4: «Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare», e lei ha cambiato e da oggi, martedì 5 settembre 2023, partirà “È sempre Cartabianca” alle 21.25, talk show che andrà in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Un nuovo programma che però strizza l'occhio al vecchio.