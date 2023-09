Mauro Corona torna con Bianca Berlinguer a CartaBianca, spunta la foto delle figlie (identiche al padre)

Mauro Corona torna al fianco di Bianca Berlinguer come opinionista nel nuovo programma "E' sempre CartaBianca", su Rete 4. Lo scrittore, alpinista e scultore ligneo è ormai un personaggio conosciuto e amato. I dibattiti tra lui e la conduttrice lo hanno fatto diventare virale anche sul web. Ma poco si sa della sua vita privata.

I figli

Lo scrittore è sposato con Francesca e dal loro amore sono nati quattro figli di nome: Martina, Melissa, Matteo e Marianna.Tutti condividono la stessa passione per la montagna e per l’arte. Sul web circola una foto dello scrittore insieme alle sue due figlie. Un bellissimo ritratto di famiglia che risale a diversi anni fa.

Marianna e il figlio Matteo hanno intrapreso la stessa strada di loro padre. Marianna è insegnante di yoga e quando ha tempo trascorrere le giornate in montagna, ha anche pubblicato un libro, “Fiorire tra le rocce“.

Mentre, l’unico figlio maschio di Mauro ha conseguito il diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia ed è un illustratore. Anche lui, trascorre molto tempo in montagna ed è appassionato di scrittura, infatti, ha pubblicato il libro, “Nelle mani dell’uomo corvo”. Invece di Melissa e Martina non si hanno molte informazioni. Però, anche loro quando possono, accompagnano il padre a passeggiare tra le montagne o anche in qualche escursione.