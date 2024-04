Sondaggi politici, allarme rosso Pd: M5s si avvicina (16%). Calo di Forza Italia (8,4%), cresce Meloni

Allarme rosso al Nazareno, quartier generale del Pd. I dem nell’ultimo sondaggio SWG, istituto che a sinistra viene molto stimato, sono in ribasso e M5S è in pericoloso avvicinamento al partito di Elly Schlein. Lo stesso report segnala un calo di Forza Italia e della Lega, a tutto vantaggio di FdI. I partiti di Meloni e di Conte crescono.

I sondaggi

FdI era la settimana scorsa al 26,9 e ora al 27,2. Il Pd era quasi al 20 per cento e adesso è al

19,4.

M5S balza dal 15 al 16. Lega perde un po’ e si attesta all’8,6 tallonata da Forza Italia con l’8,4. Azione supera il quorum con il 4,2 Stati Uniti d’Europa di renzi e Bonino vanno al 5,2. Per il sondaggio sembrerebbe insomma continuare il buon momento per Meloni: anche se Fratelli d’Italia sembrerebbe essere lontano dal 30 per cento.

Meloni comunque parrebbe essere capace di poter proseguire nella sua opera di “spolpamento” della Lega, con Salvini che in caso di flop alle europee - ovvero mancare l’obiettivo della doppia cifra - potrebbe vedere traballare la sua posizione di guida del Carroccio. Nel complesso il centrodestra avrebbe perso negli ultimi sette giorni lo 0,3% stando alle percentuali snocciolate dal sondaggio, con la coalizione di governo che comunque resterebbe sempre maggioranza relativa nel Paese.

Schlein, Berlinguer sulle tessere Pd. La leader dem: «Un omaggio e una grande responsabilità»

Crisi nelle opposizioni

Il sondaggio delinea una situazione caotica per quanto riguarda le forze di opposizione, a iniziare dal Partito Democratico che parrebbe aver risentito delle varie inchieste giudiziarie degli ultimi tempi.

Situazione diametralmente opposta nel Movimento 5 Stelle, con i pentastellati che sarebbero in netta crescita e ora più vicini al Pd nella sfida per la palma di primo partito di opposizione. Nonostante la flessione sembrerebbe navigare sempre in acque relativamente tranquille Matteo Renzi, visto che la neonata lista Stati Uniti d’Europa - che comprende Italia Viva, +Europa, Psi, Volt e Libdem - sarebbe ben oltre la soglia di sbarramento del 4% in vigore per le elezioni europee.

Le liste

Un balzo in avanti per Libertà, il listone ideato da Cateno De Luca che però sarebbe ancora lontano dalla soglia del 4% al pari di Pace Terra Dignità, la lista pacifista lanciata da Michele Santoro che ora è impegnata - insieme a Democrazia Sovrana e Popolare - nella raccolta delle firme necessarie per essere presente alle europee.