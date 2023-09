Beyond Paradise, stasera in tv l'ultima puntata: come va a finire tra Humphrey e Martha? Orario, trama, cast e anticipazioni del 6 settembre

Stasera in tv, su Canale 5 alle 21.40, andrà in onda l'ultima puntata prima stagione di Beyond Paradise, la serie crime-drama, spin-off della popolare serie Delitti in Paradiso. Con il quinto e il sesto episodio della serie, che andranno in onda stasera si concludono le "avventure" dell'Ispettore Humphrey Goodmanv. Vediamo dunque quale sono le anticipazioni della puntata di stasera.