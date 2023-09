Bianca Berlinguer, l'esordio su Rete 4: «Molti si stupiranno di vedermi qui, anche io sono stupita. Ecco perché ho scelto Mediaset» La giornalista in apertura di trasmissione: «Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora, ma anche di non deludere l'affezionato pubblico di questa rete»