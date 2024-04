Europee, Conte: "I nostri candidati saranno costruttori di pace in Europa"

"Il nostro dibattito interno in questi giorni non è stato dove o se mettere il nome di questo o quel leader nel simbolo. Il nostro dibattito è stato quello di scegliere candidati che saranno costruttori di pace in Europa e richiameranno l'impegno di tutti gli altri europarlamentari sul tema della pace. Ecco perché nel simbolo abbiamo aggiunto la parola pace" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo aver depositato il simbolo per le Europee al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev