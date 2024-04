Europee, Conte: "Candidarsi e poi non andare all'Europarlamento? Una ferita alla democrazia"

"Non c'è nessuna polemica tra me e Schlein. Questo è un problema di chi scrive dei nominativi nel simbolo sapendo che questi non andranno all'Europarlamento. Condivido quanto detto da Prodi, è una ferita della democrazia. In questo modo si ingannano i cittadini. Magari prendi qualche voto in più, ma poi i cittadini perdono fiducia e non vanno più a votare" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo aver depositato il simbolo per le Europee al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev